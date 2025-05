( amministrative)- Secca replica di Pizzola a Iezzi:” Stai sereno,nessun contrasto con Figorilli”

Non si è fatta attendere la risposta di Mario Pizzola dopo la lettera di ieri di Franco Iezzi a proposito dei rappporti con il candidato sindaco Figorilli , tra lo stesso e AV Sulmona sopffermandosi anche sulle vicenda della Centrale Snam. Ecco il testo intergale della nota di Pizzola

Sulmona,22 maggio– Il dott. Franco Iezzi si tranquillizzi: non c’è nessun contrasto tra Figorilli, candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra, e il sottoscritto; né tanto meno tra Figorilli e Alleanza Verdi e Sinistra. Il nostro impegno è indiscusso e totale affinché Figorilli sia il prossimo Sindaco di Sulmona.

E’ del tutto normale che ogni lista sviluppi e dia più risalto ai temi che sente maggiormente, come fa AVS a proposito della questione Snam. Io non ho mai affermato – come scrive Iezzi – che “Tutte le Istituzioni…sono corrotte e complici di questo malaffare”. Questa è una pura invenzione di Iezzi.

Invece sosteniamo da anni che la centrale Snam è un’opera inutile, dannosa e pericolosa, e che rappresenta uno spreco di denaro pubblico. Se l’opera viene realizzata è unicamente per il profitto della Snam. Al danno si unisce la beffa, perché il suo costo graverà per 50 anni sulle bollette dei cittadini italiani. Sosteniamo inoltre – e presso la Procura della Repubblica di Sulmona sono depositati tre esposti dei comitati – che il cantiere di Case Pente è stato avviato in modo illegale e che i lavori continuano ad essere portati avanti in modo illegale.

Se quanto affermiamo come comitati è falso, la Snam potrebbe denunciarci per calunnia. Perché allora non lo fa?

Per quanto riguarda la distruzione, a Case Pente, delle tracce di un villaggio di 4200 anni fa, avvenuta ad opera delle ruspe della Snam, ma con il consenso della Soprintendenza, consideriamo questo fatto un vero e proprio crimine storico e culturale.

Anche in questo caso attendiamo smentite o denunce, che finora non sono arrivate.

Tenga presente il dott. Iezzi che è nostra abitudine fare accesso agli atti presso gli organi preposti, e solo dopo aver ottenuto la relativa documentazione esprimiamo le nostre valutazioni e i nostri giudizi.

Mario Pizzola