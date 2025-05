La preghiera della povera vedova

Sulmona,22 maggio-Signore, siamo ormai a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale fastidiosa e per molti anche inutile

Per favore, Signore, fammi sapere perché molti personaggi insignificanti della politica nazionale e regionale sono venuti a passeggiare per le strade della nostra città senza aver mai prodotto uno straccio di iniziativa a favore di Sulmona.

Chi non ricorda la stagione importante per il centrodestra quando governava il Comune di Sulmona, provincia,Regione e Governo e con tre parlamentari locali eppure nessuna iniziativa per questa città o il nostro territorio nemmeno l’inserimento nell’area del cratere sismico ?

Eppure qualche anno prima quando un consigliere regionale di Sulmona,tale prof.Bolino, da solo propose e fece approvare dal Consiglio regionale un disegno di legge che porto’ a Sulmona investimenti per 10 miliardi di vecchie lire per la costruzione dell’ala nuova dell’Ospedale. Oggi invece dopo sette anni teniamo ancora chiuso Palazzo Portoghesi, i trasporti peggiorati, l’occcupazione diminutita.

Ma per non farla troppo lunga in questa campagna elettorale nessuno ha lanciato l’idea di mettere a confronto l’utilità ed i risultati ottenuti per la città negli ultimi dieci dodici anni dalla Giunta regionale di centrosinistra( prima guidata da D’Alfonso) e quella ancora del centrodestra guidata ancora oggi da Marsilio per accorgersi chi vuole bene a Sulmona e chi fa solo chiacchiere inutili. Eppure non ci vuole molto a mettere a confronto atti e documenti ufficiali

A noi avevano sempre insegnato i nostri genitori che in politica contano sempre i fatti e non le chiacchiere

Poi, Signore, raccoglimi pure accanto a quell’anima benedetta

Amen