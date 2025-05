( amministrative)- Vicenda Snam: Figorilli, Pizzola e quel pugno di voti

Da Franco Iezzi riceviamo e pubblichiamo

Sulmona,21 maggio-Sulla vicenda della Snam Figorilli, nel suo programma, c’è andato piano, anzi soft, senza manco provare ad entrare nel merito ed ha dichiarato che l’Amministrazione dovrà: “ chiedere garanzie per la sicurezza ambientale, questo sarà il nostro impegno”.

É quindi del tutto evidente che non condivide le allarmistiche e gravi accuse che Pizzola lancia a tutto e a tutti da decenni : il metanodotto è inutile e dannoso ma viene realizzato lo stesso perché deve riempire le tasche di qualcuno.

Il corollario è che tutte le Istituzioni, dalle più alte alle più basse, compreso le Soprintendenze abruzzesi (che hanno chiuso gli occhi sulla distruzione di reperti datati oltre 4000 anni fa,) sono corrotti e complici di questo malaffare.

Questa storiella che è abilmente e tenacemente guidata da Pizzola produce un effetto disastroso tra i meno attenti e le giovani generazioni perché rafforza in loro l’idea di un mondo politico marcio

Ora Figorilli, che queste cose le conosce benissimo e che venuto a farci la morale non può affermare ambiguamente che ‘’Non si cancellano con le denunce le discussioni”. Abbia il coraggio di prendere una posizione netta, smetta di fare il pesce in barile, sia politicamente onesto.Altrimenti finisce per dare di nuovo la sensazione di voler inseguire solo un pugno di voti.

Franco Iezzi