Questa città ha necessità di tornare protagonista in Abruzzo come merita

Incontro con Antonietta La Porta Consigliere regionale(FI) e Componente il CRAM ( Consiglio regionale abruzzesi nel mondo)–

di Sergio Venditti *

Antonietta La Porta ( Consigliere regionale)

Sulmona,21 maggio- La Consigliera Antonietta Laporta, dal cuore autenticamente peligno, rappresenta la continuità nella presenza femminile in Consiglio Regionale dell’Abruzzo, prima nella XI ed ora nella XII Legislatura. In verità in questa ultima è stata affiancata da altre due elette, la sindaca di Prezza, Marianna Scoccia (anche Vice Presidente Vicario del CRA) e Maria Assunta Rossi, la prima in quota “Noi Moderati” e la seconda in “Fratelli d’Italia“, tutte nella maggioranza di Centro-Destra, guidata dal Presidente Marco Marsilio, riconfermato per un secondo mandato consecutivo. In questo contesto di indubbia continuità e stabilità, Le porgiamo la prima domanda:

D) Consigliere o Consigliera: come preferisce essere presentata,visto che ha occupato il seggio anche nel Comune di Sulmona, ora chiamato anticipatamente al voto?

R) Io sono Consigliere Regionale, come gli altri, anche se rivendico,da sempre, il fattivo contributo delle donne, che hanno molto da dare e da dire ancora per il “Bene Comune” della nostra terra abruzzese ed in particolare di tutta la Valle Peligna. Quest’ultima vive una gravissima crisi socio-economica, trascinatasi da decenni, che purtroppo la va logorando anche sul piano dell’“Identità” storico-culturale, da affrontare subito con misure forti ed incisive, partendo proprio dal suo capoluogo, che ha un grande passato alle spalle, ma davanti un futuro incerto. In tal senso auspico che la nuova Amministrazione Comunale favorisca un più stretto coordinamento operativo, con gli altri comuni limitrofi, con una strategia d’azione condivisa e complementare verso gli altri poteri locali.

D)Si, è bene entrare subito ad affrontare i nodi, in verità “scorsoi”, che stanno soffocando la Città di Ovidio”, sfibrata da troppi problemi irrisolti, aggravati dell’ennesimo scioglimento anticipato del suo Consiglio Comunale,con la “Giunta Di Piero”?

R) Si, non abbiamo tempo da perdere, per presentare una piattaforma programmatica seria, come lista di Forza Italia, nella coalizione di Centro-Destra,che sostiene il candidato sindaco, Avv. Luca Tirabassi: un giovane giurista, stimato e capace, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, la cui salvezza e rilancio del Tribunale è ai primi punti programmatici,come presidio di legalità e di sviluppo per il nostro territorio, al pari degli altri abruzzesi.

D)L’esperienza, pero’ insegna che senza una visione complessiva non si possono affrontare i singoli problemi, tra loro interconnessi, per rompere qui una spirale perversa di declino socio-economico della Valle, che lega spopolamento, carenza degli investimenti pubblico-privati, con la conseguente “desertificazione produttiva”, con tante vertenze di crisi aperte, come la Magneti Marelli ed i rischi concreti di delocalizzazione, fino in India.

R) Esatto, occorre un’agenda di incontri immediati, tra il nuovo sindaco, con la Provincia e la Regione e tutte le sue strutture, a partire dal Presidente Marco Marsilio ed i suoi Assessori, tra cui il nostro attivissimo Roberto Santangelo, ma anche con le sue società operative, come la Fira, con il nuovo AD, Gianni Chiodi, che ricordo, è stato un ottimo “Governatore” del nostro Abruzzo.

D) A proposito, in questa” agenda di governo”, ai vari livelli, quale sarà il contributo della lista e degli eletti di Forza Italia, con gli esponenti regionali, nazionali ed europei?

R) Certamente il nostro apporto sarà su tutti i vari “dossier” aperti e del programma, curando ancor più quelli delle filiere relative alle politiche socio-sanitarie,vitali per i cittadini, (specie più fragili ed anziani), ma anche la promozione culturale e turistica, strategica per il territorio, in un’ottica sempre più aperta e competitiva, a livello nazionale ed internazionale. In particolare, anche nella veste di delegata per il CRAM( Consiglio regionale abruzzesi nel mondo), di tutte le associazioni degli abruzzesi nel mondo, che specie in Canada e negli USA, hanno una classe dirigente, originaria proprio della Valle Peligna per favorire scambi non solo culturali, scolastici (Erasmus +),economici e turistici. Con questo spirito rivitalizzeremo lo stesso”Turismo delle Radici”, d’intesa con il MAECI, guidato dal nostro Ministro e Segretario,On. Antonio Tajani. Nell’ambito della rassegna “Primavera dei Libri”,svoltasi il 3 maggio us, a Bugnara con l’incontro delle “Storie della nostra Emigrazione”,sono stati posti temi e prospettive preziose per il lavoro comune.

D) L’ultima domanda, nasce dagli obiettivi dichiarati di alcune liste, che non rischiano di essere solo un “libro dei sogni”, senza progetti puntuali, avanzati, con una gestione più manageriale della burocrazia, che colgano le occasioni uniche ed irreperibili di fondi della UE, come il PNRR?

R) Si, condivido in pieno, queste priorità, illustrate da mesi dal vostro giornale, che ora devono però essere tradotte in atti concreti,che riprendano le stesse storiche battaglie di Forza Italia, con il taglio degli sprechi,la velocizzazione dei processi burocratici e maggiori sinergie pubblico-private, sapendo che il primo deve regolare, spettando al secondo di generare più sviluppo e ricchezza, per rilanciare l’occupazione di giovani e donne, riducendo la vera e propria “fuga dei cervelli” dalla nostra bellissima terra, che la priva di preziose risorse umane e professionali, a cui dare fiducia anche nelle istituzioni. Un processo di riforme e di rilancio,di cui nessuno ha la”bacchetta magica”, ma che va perseguito con tenacia, continuità e competenza, recuperando anche il tempo perduto dalla passata Amministrazione,distratta ed “isolata dal Mondo”, che Sulmona non può più assolutamente permettersi”. Grazie.

E come scriveva Ovidio: “E’ l’esperienza che rende artisti!”.

*giornalista