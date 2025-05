Si è svolta a Sulmona la prima tappa del “Trittico Abruzzese” di atletica

Sulmona,20 maggio- La prima tappa del “Trittico Abruzzese” organizzata dall’ASD Amatori Atletica Serafini, che continuerà il 24 e 25 maggio, fino a concludersi a settembre con “ Il ragazzo più veloce della città” evento che si svolgerà per intero sul plateatico di Piazza Garibaldi, dove per la particolare circostanza l’intero anello si trasformerà in uno stadio di atletica, si è svolto sabato e domenica sulla pista del Complesso sportivo “ N. Serafini” . La gara del weekend , è stata regolarmente omologata dalla Fidal ed ha visto una larghissima partecipazione di atleti delle categorie cadetti e ragazzi , oltre 450 nelle due giornate. L’evento che rappresenta anche l’apertura stagionale di queste categorie, per quanto riguarda l’individualità, ha messo in evidenza la qualità degli atleti abruzzesi che si apprestano ad affrontare una lunga stagione fino ad ottobre, coincidendo con i Campionati Italiani Cadetti, quest’anno in programma a Viareggio.

Tutto il movimento atletico regionale tornerà a Sulmona sabato e domenica prossimi per la seconda giornata del “Trittico Abruzzese” . Questa volta saranno in gara le categorie allievi, juniores e promesse che si contenderanno il titolo di “Campione Regionale 2025 “.

Intanto, nella prima tappa di sabato e domenica, vanno segnalati anche le buone prestazioni di due giovani dell’ASD Amatori Atletica Serafini , che nel contesto della manifestazione di prove multiple hanno saputo tener testa ai vari atleti di altre società con 1277 punti Riccardo Rossi e 1176 Federico Borsetti giunti rispettivamente 6 ° e 8° nella speciale classifica dei nati nel 2013 , primo anno di categoria “ragazzi”.