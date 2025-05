Sulmona: “scuole in concerto” giovedì 22 maggio  al Caniglia ( ore 17,30)

Sulmona,20 maggio -Gran finale di stagione per “I concerti del foyer”, rassegna che da cinque anni la Camerata Musicale di Sulmona dedica ai giovani musicisti nell’ambito della Stagione dell’Associazione. Una ventata di freschezza ed energia per un pomeriggio speciale con Scuoe in concerto : l’appuntamento giovedì 22 maggio alle ore 17.30, nel fascinoso Teatro Maria Caniglia di Sulmona.

Un’orchestra di 110 ragazzi, formata da 22 sax, 24 violini e poi chitarre, percussioni e tastiere, occuperà il prestigioso palcoscenico sotto la direzione del Prof. Angelo Turchi.

Sono i giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 10 e 13 anni, studenti delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi di Sulmona (N.1 Mazzini – Capograssi e I.C. Radice–Ovidio) che con il loro entusiasmo ed un programma opportunamente selezionato dai loro docenti, avranno l’opportunità di esibirsi in uno spazio che, con i suoi 93 anni, è testimone del passaggio di grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Sarà una serata speciale, frizzante e carica di energia grazie ai giovani partecipanti e anche ai docenti di educazione musicale degli Istituti che hanno collaborato con entusiasmo e passione offrendo un’adesione preziosa e indispensabile: Antonio Gentile, Angelo Turchi (Sax), Patrizia Fasano (Piano), Michele Ciamponi (Percussioni),Gianni Ciancone (Violino), Raffaele Collazzo (Percussioni), Andrea Silvestri (Sax), Massimo Pacella (Violino), Laura Sebastiani (Piano).

Il programma musicale propone brani di sicuro appeal pescati tra le più popolari colonne sonore dei film più amati come La Pantera Rosa, Moon River e Baby Elephant Walk di Henry Mancini, o Indiana Jones e Jurassic Park di John Williams e poi Pirati Dei Caraibi e Il gladiatore di Hans Zimmer, ma c’è anche Summertime il più famoso brano dall’opera “Porgy and Bess” di G. Gershwin e il tema del film Indiana Jones e Jurassic Park di John Williams e ancora Gonna Fly Now di Bill Conti per chiudere con le indimenticabili melodie di Nicola Piovani per il film premio Oscar, diretto da Benigni, La vita è bella e il tema principaledella colonna sonora di Morricone per il film di Tornatore Nuovo Cinema Paradiso.

Una carrellata di generi che accontenterà sicuramente una vasta e variegata platea composta anche da compagni di scuola, genitori, nonni e amici dei giovani talenti.

“Giovani In Concerto” è un evento fortemente voluto dal direttore artistico della Camerata Musicale Gaetano Di Bacco che è anche l’ideatore della rassegna “Concerti del Giovedì” dedicata ai giovani talenti musicali, giunta alla sua 5a edizione.

“È con grande soddisfazione e orgoglio che presento questo straordinario appuntamento musicale che vede protagonisti oltre 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado a testimonianza dell’impegno della Camerata Musicale Sulmonese nel valorizzare la formazione musicale giovanile e nel favorire l’incontro tra la scuola e le realtà culturali del territorio.”

Dopo un risultato inaspettato della stagione 2024-2025 che conta oltre 12mila presenze di pubblico e un obiettivo superato di 300 abbonamenti annuali, la Camerata Musicale di Sulmona ha messo a segno quest’anno un altro traguardo con il progetto “VOCI&VOCI Festival” rientrando nella lista del Ministero della Cultura tra i primi 10 progetti in Italia (e unico in Abruzzo) su 269 ammessi realizzati con il sistema dell’Art Bonus.

Ora il team dell’Associazione si prepara ai suoi appuntamenti estivi: primo in ordine cronologico La Rassegna Organistica che si svolgerà nella Chiesa del Complesso Monumentale dell’Annunziata a Sulmona.

La Camerata Musicale Sulmonese di cui oggi è Presidente l’Avvocato Lando Sciuba e Direttore Artistico il M°Gaetano Di Bacco, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona iniziava la sua lunga attività il 14 marzo 1953 offrendo al pubblico per 72 anni fino ad oggi 1553 appuntamenti musicali di qualità, grazie ai suoi principali sostenitori, primo tra tutti il pubblico di affezionati e abbonati a cui si aggiungono Enti pubblici, Sponsor, Aziende e privati cittadini che danno il loro contributo con donazioni, 5Xmille e Art Bonus.