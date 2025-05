( amministrative)- La città che vogliamo costruire insieme 

” Appello all’elettorato dalla Candidata Consigliera Valentina Di Benedetto(Metamorfosi)”

L’avv. Valentina Di Benedetto (Metamorfosi)

Sulmona, 20 maggio – Cari Cittadini e cittadine di Sulmona, con grande umiltà ma determinazione vi chiediamo di andare a votare per il bene di questa nostra città alla quale siamo profondamente legati, per la quale soffriamo al solo ricordo dei suoi “tempi d’oro” che hanno ceduto il passo al periodo di buio, crescente ed inarrestabile, che da anni soffoca questa città.

Il continuo calo demografico, il costante depredamento dei servizi, la chiusura dei localicommerciali, l’assenza di un futuro per i giovani e i diversamente giovani deve finire!

Problemi questi che vanno risolti con progetti seri e non illusorie soluzioni e teorie enunciate con slogan, belle parole e passerelle onorevoli! Abbiamo il coraggio di riconoscere che proprio queste passerelle riproposte in ogni tornata elettorale anche nel passato hanno dato lustro a qualunque schieramento politico, promettendo “magici interventi” e “pozioni di potere”, tradottesi in realtà nel mero “canto delle sirene di Ulisse”, lasciando noi cittadini, che siamo nati cresciuti e che viviamo e conosciamo quotidianamente Sulmona, ai soliti problemi, persino aggravatisi nel tempo. Non lasciatevi incantare una bellezza esteriore che, si sa’, con il tempo svanisce (anche velocemente, vista la durata della ultime amministrazioni dove il “matrimonio” ha subito un “divorzio non breve ma brevissimo”!).

Noi, benché pochi, e con la sola sostanza, senza entrate trionfali e senza proclami regali, siamo pronti a metterci a disposizione della nostra città. Siamo pronti a realizzare il nostro programma. E considerato che taluni elettori sono ancora scettici e che altri sono ancora indecisi su chi riporre la propria fiducia, abituata (e abituati, ognuno di noi nel proprio settore ) ad ascoltare i cittadini e a voler rappresentare (a loro servizio e quindi a vostro servizio) le problematiche principali, le necessità, gli interessi e, perché no, persino le critiche (perché sempre costruttive e fonte di ispirazione e determinazione, mai raccoglimento di provocazione soprattutto giornalistica!) vi riassumo brevemente di seguito i principali progetti su cui io e la squadra della Lista Metamorfosi abbiamo lavorato:

-Lo “sportello del cittadino” per avvicinare il Comune e i suoi uffici ai residenti delle frazioni; – il progetto “Riportiamo le Frazioni al centro”, con eventi culturali e sociali da realizzare nelle frazioni, affrontando le problematiche tipiche delle aree limitrofe; il progetto “il Centro della solidarietà” consistente in un Patto benefico tra Comune e Diocesi per il reinserimento e l’aiuto delle categorie svantaggiate per problemi familiari, sociali, economici; l’istituzionedi “Garante x l’infanzia e l’adolescenza” a tutela i diritti dei minori sotto l’aspetto sociale, culturale, scolastico e familiare; la nota “cittadella dello sport e palestre a cielo aperto”; il progetto “E-vado a lavorare” per la rieducazione e renserimenti dei detenuti e imputati (x reati minori) che possono fare lavori di pubblica utilità per il Comune (es.aree verdi e area Morrone a tutela dell’ambiente); il”Patto di cittadinanza” gestito dal Comune per l’inclusione lavorativa dei percettori di reddito di cittadinanza e di inclusione; gli “amici a 4 zampe” per la pet therapy nelle strutture per anziani, clinica San Raffaele e asili; progetti sul benessere animale, contro il randagismo, favorendo la vaccinazione e la chippatura, la realizzazione del cimitero per animali, di un canile e gattile”; la realizzazione a Sulmona di mostre canine e gare equestri; l’utilizzo di fondi per la realizzazione di un Hospice a Sulmona, per dare dare sollievo alla sofferenza; il progetto “il percorso allegro” con turismo green con ogni tipo di sport e collegamenti con settore terziario; il progetto “io sono abile” per l’ inserimento lavorativo dei diversamente abili; l’albero di natale su tutta la montagna del Morrone e tanto tanto altro…Sono solo un piccolo esempio di quanto più di concreto possiamo fare! Ora è il momento del cambiamento, dateci fiducia e votate Lista Metamorfosi, a sostegno di Nicola Di Ianni, la Candidata consigliera

Valentina Di Benedetto