Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona,19 maggio– Il Consiglio regionale è stato convocato per domani, martedì 20 maggio, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno due progetti di legge: il primo, reca modifiche alla legge regionale n. 24 dell’8 marzo 2005 “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie”; il secondo, sulla “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”.

Nel programma dei lavori la discussione di una serie di interpellanze. Il consigliere Antonio Di Marco (PD), interpella la Giunta sull’assenza di farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide all’ospedale “Santa Annunziata” Chieti; a seguire il capogruppo PD, Silvio Paolucci, su “Carenza di medici di medicina generale nel medio e alto vastese”; a firma del consigliere Francesco Taglieri (Movimento 5 Stelle) su “Disservizi nei Pronto Soccorso nelle province di Pescara, Chieti e L’Aquila”; quindi l’interpellanza depositata dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli (PD), su “Applicazione decreto legge 73/2024 convertito con legge 107/2024 e decreto legislativo 124/1998 recanti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”; ed ancora quella a firma del consigliere Alessio Monaco (AVS) su “Giubileo della Misericordia 2025”; ed infine l’interpellanza a firma dei consiglieri Dino Pepe e Sandro Mariani (PD) con Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme) su “Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo”. In coda all’ordine del giorno della seduta è previsto l’esame di due provvedimenti amministrativi, il primo riguardante “Bilancio di previsione 2025-2027 – Trasferimento risorse dall’Azienda Diritto agli Studi Universitari. Accertamento maggiori entrate”; il secondo su “Bilancio di previsione 2025-2027 – Trasferimento risorse dal Bilancio regionale. Accertamento maggiori entrate”