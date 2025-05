Ma se con le elezioni cambiano solo i musicanti..

Sulmona,18 maggio– Ancora una settimana, forse, e poi la città potrà contare su una nuova amministrazione comunale ponendo fine a quella forma di isolamento istituzionale che ha relegato la nostra città in un angolo insignificante e anche molto dannoso.

Lasciare una comunità come Sulmona che ha tanti problemi da risolvere per sei mesi senza una guida e una rappresentanza utile è stata una scemenza incredibile di cui solo chi è attento a quello che è accaduto in Abruzzo, a Roma e anche a Bruxelles puo’ capire il danno e la mortificazione che Sulmona ha dovuto subire in una fase così delicata come quella che stiamo attraversando.

Si pensava che almeno in questa campagna elettorale coloro che hanno regalato a Sulmona una condizione così mortificante avessero aperto bocca e spiegato alla nostra gente le ragioni di quel comportamento . Ma non abbiamo sentito balbettare nulla e forse molti di quei protagonisti che in una città normale sarebbero impresentabili, sono inseriti in qualche lista e vanno raccimolando voti magari per avviare la seconda parte di questa strategia sempre ponta degli sfascisti

Ieri un amico carissimo mi ha chiesto cosa è emerso in questa campagna elettorale, quali segnali sono stati colti e quali suggerimenti utili sono emersi per costruire una stagione migliore per Sulmona .

Lo ammetto ho dovuto scrollare le spalle e raccontare che probabilmente Sulmona non potrà raccogliere nulla da questa occasione. Ad una settimana dal voto non siamo riusciti a cogliere una proposta apprezzabile, utile, competitiva capace di dare uno scossone all’apatia e indifferenza.

Una competizione, forse la peggiore occasione degli ultimi trent’anni, in una città che pure ha tante cose da raccontare e che vanta una storia e un prestigio stroardinario in politica. Questa volta nulla.Non basta aprire tante sedi elettorali, costose, in pieno centro; non basta riempire gli spazi elettorali( e non solo) di manifesti sproporzionati per colori e dimensioni e soprattutto non basta portare in processione lungo corso Ovidio tanti personaggi della politica nazionale e regionale che negli ultimi sette anni non si sono mai interessati della nostra città. Provare per credere ripeteva sempre qualcuno.

Quali atti significativi ( politici e amministrativi) sono stati adottati negli ultimi sette anni in Regione dai nostri governanti in favore di questa città? E a Roma ? E chi ha provato a chiedere fra i tantissimi candidati per un seggio a Palazzo San Francesco le ragioni di questa indifferenza? Eppure i problemi e preoccupazioni per la sanità anche dalle nostre parti non mancano.Lo stesso vale per i problemi del lavoro, dei trasporti ( servizi addirittura indeboliti),per le nuove povertà che aumentano. D’altra parte chi conosce poco delle vicende politiche e amministrative che si sono accuumulate cosa puo’ chiedere per ai tanti ospiti che sono arrivati il bene della città?

Eppure in città sono passati in processione uomini( e donne) di governo,parlamentari, consiglieri e Assessori regionali che per molti anni non li abbiamo sentiti mai pronunciare una parola di sostegno o solidarietà per questa città. La vicenda della chiusura dell’Agenzia di Promozione Culturale( e servizi connessi in Piazza Venezela) è clamorosa eppure in queste ultime ore, alla fine di questa campagna elettorale, qualcuno ha promesso un apposito disegno di legge per risolvere il prooblema dopo sette-otto anni di completo disinteresse.No, così proprio non puo’ andare e francamente questi metodi non piacciaono alla nostra gente.

Fra qualche settimana avremo nuovi amministratori,molti saranno sicuramente nuovi e giovani.Speriamo siano animati da altri obiettivi e passioni perché diversamente se cambieremo solo i musicanti e la musica sarà sempre la stessa le prospettive non saranno migliori.Povera città !!. Ma di questo riparleremo presto. Buona domenica a tutti.

Asterix