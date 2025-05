(amministrative)- Nardella (M5S): ” Sulmona, Roma non è…. “TUA”!..

Mauro Nardella

Sulmona,16 maggio- Un giorno mentre parlavo della straordinaria bellezza di Sulmona con un mio saggio amico, tra le tante cose che ci siamo dette e delle potenziali migliorie che sarebbe utile apportare per renderla ancor più bella, ( il tutto, ovviamente,malgrado la Regione stia concorrendo a renderla sempre meno appetibile, quasi fosse schifata di avere un gioiello così bello incastonato nel suo territorio) il discorso è andato a finire sui collegamenti pubblici. Servizi, neanche a dirlo, che se fossero stati potenziati anziché ridotti ne avrebbero sicuramente favorito lo sviluppo.

Per pura curiosità sono andato a vedere quanti pullman della TUA da Sulmona portano a Roma e con somma incredulità mi sono accorto che, al netto di due staffette che ti obbligano a fare tappa ad Avezzano, sono solo tre le corse della TUA che da Sulmona vanno in direzione della capitale e viceversa.

Mi ricordo che quando arrivai in Abruzzo non si contavano le corriere che ti conducevano nella città eterna.

Oggi tutto questo sta svanendo. Insomma un disincentivo assoluto per i giovani che vorrebbero rimanere in città e un bruttissimo biglietto da visita per i turisti che , in luogo della stressante guida degli autoveicoli, preferirebbero magari utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il nostro splendido borgo.

Un altro esempio, insomma, di come gli amministratori regionali, quasi “schifando” Sulmona, non riescano ad andare incontro alle nostre esigenze.