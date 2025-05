( amministrative)-Sulmona,domenica arriva Mara Carfagna

Sulmona,16 maggio– Domenica 19 maggio alle ore 18:00, presso l’Hotel Manhattan di Sulmona, sarà ospite Mara Carfagna, esponente di primo piano di Noi Moderati, che incontrerà la cittadinanza per sostenere la candidatura di Luca Tirabassi e le liste “Noi Moderati” e “Sulmona al Centro” in vista delle elezioni amministrative.

“La presenza di Mara Carfagna- spiegano gli organizzatori- rappresenta un momento significativo per il dibattito politico locale, un’occasione per confrontarsi su temi concreti e per rafforzare il progetto civico moderato che punta a rilanciare Sulmona con proposte serie e un piano di sviluppo sostenibile.

L’incontro sarà un momento aperto al dialogo con la comunità, durante il quale si discuterà di politiche territoriali, sviluppo locale e strategie per valorizzare il territorio, ponendo Sulmona al centro delle attenzioni regionali e nazionali”.