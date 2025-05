Asl1 e Regione Abruzzo: ora è scontro  per la vicenda delle ferie forzate del personale di supporto amministrativo e tecnico

L’Aquila, 16 maggio– Lo stato di agitazione del personale di supporto amministrativo e tecnico impiegato presso le società Biblos, AZ Solutions e Vigilantes Group e attivano le procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa – legge 146/1990 e smi.

Le Organizzazioni Sindacali hanno appreso dagli uffici della ASL1 e da quelli della Regione Abruzzo, si legge in documento,di una direttiva di quest’ultima che intima alla ASL1 Avezzano-Sulmona- L’Aquila la sospensione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di supporto amministrativo e tecnico, oggetto di appalto che scade nella giornata odierna.

Tale sospensione, nonostante numerose interlocuzioni tra la ASL1 e la Regione Abruzzo, sarebbe, peraltro, stata confermata. Risulta, infatti, ad oggi, da comunicazione informale, la sospensione di cui sopra a partire dal 16 maggio c.m., con la sempre crescente diffusione, ora dopo ora, di sentimenti di sconcerto e di precarietà di vita per i lavoratori e le lavoratrici coinvolti.

Sul punto, ricordiamo che il servizio di supporto amministrativo in argomento, oggetto di esternalizzazione da oltre un decennio, coinvolge circa centocinquanta tra lavoratrici e lavoratori, alcuni dei quali in servizio da oltre vent’anni.

Dunque, sarebbe prossima una grave crisi occupazionale mai verificatasi sinora all’interno del Sistema Sanitario Provinciale. Inoltre, il taglio di centocinquanta posti di lavoro nell’ambito del servizio di supporto amministrativo e tecnico determinerebbe la compromissione, se non addirittura la paralisi, dei servizi destinati alla collettività, con il rischio di pregiudicare il diritto alla salute e di accesso alle cure dei cittadini e delle cittadine della Provincia dell’Aquila.

Tale situazione determinerebbe, peraltro, un paradosso, visto e considerato che recentemente la Regione Abruzzo ha deliberato un aumento delle aliquote IRPEF, con conseguenti inevitabili ripercussioni sulle tasche dei cittadini e delle cittadine, lavoratori e lavoratrici che, nonostante il predetto aumento, si troverebbero a fare i conti con una ulteriore contrazione dei servizi e con una grave crisi occupazionale. Abbiamo, infatti, a che fare con il concreto ed imminente licenziamento di centocinquanta persone che, private, per l’appunto, del loro lavoro e, in molti casi, dell’unica fonte di reddito, si ritroverebbero in condizioni drammatiche.

E ciò senza contare che la ASL1 ha una superficie pari a 5.047 Kmq – corrispondente alle zone interne e montuose della regione – e copre quasi la metà (47%) del territorio abruzzese la cui restante parte (53%) è suddivisa tra le rimanenti tre AASSLL (ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, ASL 3 di Pescara e ASL 4 di Teramo) che risultano essere, così come riportato nella figura che segue, molto meno estese. Il territorio aziendale comprende, inoltre, n. 108 comuni, posizionati per lo più nelle zone interne e montuose della Regione Abruzzo. Si rilevano, poi, su tutto il territorio aziendale, n. 73 punti di erogazione così distribuiti: – n. 28 nell’Area L’Aquila; – n. 20 nell’Area Marsica; – n. 25 nell’Area Peligno Sangrina.

Pertanto, è inaccettabile che possa verificarsi un taglio di centocinquanta posti di lavoro nell’ambito del servizio di supporto amministrativo e del personale tecnico che comporterebbe una drastica riduzione dei servizi destinati alla collettività, se non addirittura una vera e propria A sottoscrivere il documento sono stati il Segretario Generale CGIL L’Aquila, Francesco Marrelli, il Segretario Generale FP CGIL L’Aquila, Anthony Pasqualone, il Segretario UIL Abruzzo, Fabrizio Truono, il Segretario Generale UIL FLP, Antonio Ginnetti, il Segretario Generale CISL Abruzzo Molise, Pietro Di Natale e il Segretario Generale CISL FP Abruzzo Molise, Vincenzo Mennucci.

Carla Mannetti

Pronta la reazione della politica che ha voluto manifestare dispopnibilità e solidarietà alla lotta che si intende prtare avanti “In merito alla sospensione della procedura relativa al “Servizio di supporto tecnico e amministrativo” della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, che mette a rischio circa 150 posti di lavoro, ritengo urgente e necessario procedere con un’ulteriore proroga del contratto in scadenza oggi (ieri ndr). Una proroga consentirebbe infatti di affrontare la questione con la dovuta attenzione e serenità, evitando disservizi all’utenza e, soprattutto, gravi ricadute occupazionali. Chiedo pertanto al presidente della Regione Marco Marsilio e all’assessore alla Sanità Nicoletta Verì che venga convocato al più presto un tavolo di maggioranza. È fondamentale un confronto condiviso prima di assumere decisioni di tale rilevanza, che incidono profondamente sul tessuto sociale e lavorativo del nostro territorio. Sono convinta che dal confronto usciranno sicuramente soluzioni giuste e soprattutto nell’interesse dei cittadini, degli utenti e dei lavoratori”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti.

Anche il Pd ha reagito con una dura notra di Pierpaolo Pietrucci (PD) con il segretario provinciale Stefano Albano.

“Qualcuno fermi la Grimaldi e Verì e si apra immediatamente un confronto affinché l’assessorato alla Sanità comprenda le ragioni e le esigenze vitali della Asl1 dopo tutto ciò che ha vissuto negli ultimi 16 anni: a partire dal terremoto, e dal mancato utilizzo dei fondi dell’assicurazione, che determinò l’impossibilità nel 2009 di fare concorsi e – con il turn over al 20% – costrinse il manager ad assumere ricorrendo alle agenzie interinali e alle cooperative per non paralizzare il blocco amministrativo”, scrive il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (PD) con il segretario provinciale Stefano Albano. “E poi c’è stata la pandemia, la ripartizione iniqua dei fondi Covid e del fondo sanitario regionale, la carenza di personale sempre sotto organico, l’hackeraggio informatico – ricorda – le scelte sbagliate sulla Casa di Comunità e sui Nuclei di cure primarie che hanno fatto della Asl1, ingiustamente, la cenerentola d’Abruzzo nonostante le mie, le nostre continue inascoltate denunce.

Pierpaolo Pietrucci

Oggi la Cgil e la Uil lanciano un altro gravissimo allarme: una direttiva del Dipartimento Sanità della Regione – riportano Pietrucci e Albano – che intimerebbe alla Asl1 la sospensione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di supporto amministrativo. Un servizio esternalizzato da oltre 10 anni che impiega circa 150 lavoratori, alcuni dei quali ex lsu – lavoratori socialmente utili in servizio da oltre vent’anni: se le indiscrezioni corrispondessero al vero, lo scenario sarebbe a dir poco drammatico con una drastica contrazione occupazionale che comprometterebbe i servizi erogati con un blocco delle attività all’interno della Asl1”. “C’è una sorta di accanimento politico teso a demolire la Asl1 magari per tentare, in un futuro quasi immediato, di prendersi il DEA di 2° livello ai danni dell’Aquila. Per questo – rimarcano il consigliere e il segretario provinciale – sollecitiamo tutti i politici aquilani a stare con le ‘recchie dritte’. Sono anni che chiediamo di stabilizzare i lavoratori facendo transitare il personale gestito da cooperative e agenzie interinali in società di scopo, internalizzandoli, oppure in Abruzzo Progetti. Abbiamo approvato risoluzioni, ne abbiamo discusso in specifiche sedute della Commissione Sanità e nonostante le rassicurazioni dell’assessore Verì e di altri politici eletti non è stato messo in campo un solo atto politico e amministrativo che andasse nella direzione auspicata e necessaria. Lo scenario pazzesco che si profila si aggiunge all’aumento delle aliquote Irpef deciso dalla Giunta Marsilio. Quindi i cittadini pagheranno le tasse più alte per coprire un buco di bilancio fatto dalla destra, per avere la terz’ultima sanità d’Italia per i LEA, oltre al taglio di servizi che sarà ferale per alcune prestazioni essenziali”.