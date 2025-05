A L’Aquila mostra collettiva “Cancelle… in arte”

L’Aquila, 15 maggio-Per gli appassionati di arte e cultura resterà aperta fino al 31 maggio la mostra collettiva di pittura intitolata “Cancelle… in arte”.

La mostra rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio artistico della città ed espone opere di alcuni tra i più significativi artisti aquilani di ieri e di oggi presso i suggestivi locali dello storico edificio “Le Cancelle”.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Arte in Bottega, AureArt e WelcomeAq e si inserisce nel più ampio progetto di promozione culturale della città che guarda già al 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. La mostra si configura come un ulteriore passo nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico locale, in continuità con il successo della precedente edizione “Cancelle in arte” che ha riscosso notevole successo superando le aspettative di pubblico e di critica.

Una cornice storica di grande fascino, come quella dello storico edificio “Le Cancelle”, fa da sfondo ideale per questa esposizione, che ha ripreso vita nello scorso mese di aprile, quando l’edificio è tornato ad essere una residenza d’epoca culturale e punto di informazione per i visitatori della città. La sinergia tra le istituzioni, gli artisti e il pubblico contribuisce così a rafforzare il ruolo dell’Aquila come centro di creatività e di cultura.

Durante la precedente mostra, sono state esposte opere di grandi maestri del passato come Remo Brindisi, Amleto Cencioni e Augusto Pelliccione. La presente edizione, invece, vuole dare spazio anche ai dipinti di artisti contemporanei e di artisti recentemente scomparsi come Luigi Di Scipio e Mario Cavallo, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia artistica della città.

Tra i nomi degli artisti attuali presenti in mostra troviamo Mimmo Emanuele, Antonio Zenadocchio, Mimmo Tunno, Angela Giliberti, Angela Partenza, Assunta Marucci, Maria Cristina Scarsella, Giuliana Spagnoli, Giuseppina Graziani, Jocelyne Feron, Lucia Pace, Mimma Cocciolone, Mirella Liberatore, Ornella Gianpietro, Valter Mattei, Ursula Spinelli, Franca Pasqualone, Giorgia Evangelista, Roberto Paolucci, Lucio Capri, Giorgia Macrini, Anna De Fulviis, Sandro Arduini, Natalia Znachonak, Silvio Formichetti.

La varietà di stili e di tecniche rappresenta un panorama ricco e diversificato, testimonianza della vitalità artistica della città e del suo patrimonio culturale.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un percorso tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, un’occasione unica per scoprire l’arte aquilana e per apprezzare la sua capacità di rinnovarsi nel tempo, in un contesto di grande suggestione storica e culturale.

“Cancelle…in arte” un appuntamento da non perdere che ha rilevanza per la promozione dell’arte locale e per il rafforzamento dell’identità dell’Aquila come città di cultura, in vista di un futuro all’insegna della creatività e della cura del suo patrimonio artistico.

Maria Teresa Liberatore

Le Cancelle/ scheda

Le Cancelle sono uno dei monumenti più celebri della città e rappresentano un raro esempio di botteghe medievali risalenti al XV secolo. Originariamente erano situate in piazza Duomo. Nel 1928, per fare spazio a quello che poi è stato il Palazzo delle Poste, furono smontate e ricostruite sulla facciata di un palazzetto in Via Simeonibus, appena dietro la loro posizione originale. L’edificio è composto da quattro case bottega disposte a schiera con ingressi ad arco. Danneggiate dal terremoto del 2009, sono tornate a nuovo splendore dopo un restauro minuzioso. La sola facciata in pietra originale rimane preservata, mentre l’interno è stato completamente rinnovato nel tempo e non risponde più alla m composizione architettonica medievale.