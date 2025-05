Elisabetta Bianchi(DS), ci hanno reso a nostra insaputa tutti consorziati

–Tutto questo accade a Sulmona e nel centro Abruzzo mentre la Regione non si accorge di nulla-

Elisabetta Bianchi (DS)

Sulmona,15 maggio-Sulla grave iniziativa della richiesta di pagamento da parte del Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario è un bene che arrivi finalmente l’intervento dei sindaci e della maggioranza regionale –visto che Noi Moderati e Lega sono autorevolmente federati in consiglio regionale– al fine di trovare insieme una soluzione per annullare l’ingiusto gabello affinchè la Regione assuma la diretta responsabilità sulle spese che a tale ente competono sia per la gestione idraulica del territorio che dei debiti assunti dalle pregresse amministrazioni di cui molti autori di spicco oggi sono candidati alla carica di consigliere comunale per la Città di Sulmona.

Perchè l’intervento politico ed amministrativo sia determinante e risolutivo come ci aspettiamo, occorre che sia posta nel nulla il presupposto che ci ha reso, a nostra insaputa, TUTTI CONSORZIATI e conseguentemente soggetti titolari di partecipazione all’ente pubblico indebitato.

In particolare l’atto che va aggredito, affinché la questione, una volta risolta, non possa ripresentarsi a seconda delle stagioni politiche, è la deliberazione del commissario n. 91 del 4.6.2001 -mai comunicata- con il quale il Consorzio ha adottato il piano di classifica e riparto della contribuenza con l’effetto di porre a carico di tutti i proprietari di immobili presenti all’interno del perimetro consortile, quindi non più solo i terreni (ma anche i fabbricati ed altre aree-extra agricole) il contributo idraulico e la costituzione di nuovo catasto fabbricati praticamente fantasma.

Inoltre sarà determinante impedire che tali supposti e pretesi crediti siano pronti per essere cartolarizzati e, rimasti impagati, ceduti poi a società finanziarie per consentire di racimolare un pò di ossigeno per il Consorzio a danno dei cittadini incolpevoli.

Elisabetta Bianchi – Direzione Sulmona