Maria Assunta Rossi alla guida di una delegazione istituzionale in visita al Parlamento Europeo

Sulmona, 15 maggio-La Consigliera Regionale Maria Assunta Rossi guida una delegazione istituzionale al Parlamento Europeo: confronto diretto con le istituzioni europee per costruire nuove opportunità per l’Abruzzo

Una visita istituzionale di alto profilo quella che ha visto protagonista la Consigliera regionale Maria Assunta Rossi, che ha guidato a Bruxelles una delegazione di amministratori locali della provincia dell’Aquila per una due giorni all’insegna del dialogo europeo e della progettualità concreta.

La delegazione ha avuto l’occasione di visitare il Parlamentarium e l’emiciclo del Parlamento Europeo, vivendo da vicino il cuore pulsante della democrazia comunitaria. Un’opportunità formativa e operativa voluta fortemente dalla Consigliera Rossi, che ha promosso questo momento di confronto diretto con le istituzioni europee per rafforzare il legame tra il territorio abruzzese e le dinamiche decisionali dell’Unione.Fanno parte della delegazione Antonio Cerasani, Sindaco di San Benedetto dei Marsi,Gianluca Alfonsi, Vicepresidente della Provincia dell’Aquila,Giuseppe Silvestri, Sindaco di Pacentro,Pasqualino Di Cristofano, Sindaco di Magliano dei Marsi,Francesco Di Nisio, Vicesindaco di Corfinio

Maria Assunta Rossi

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità e all’accoglienza dell’On. Alberico Gambino, europarlamentare, che ha accompagnato la delegazione in un percorso di approfondimento sui meccanismi legislativi dell’UE e sulle opportunità offerte dai programmi europei.

«Portiamo a casa uno sguardo più consapevole sull’Europa e una determinazione ancora più forte a mettere le istituzioni europee al servizio dei nostri territori – ha dichiarato la Consigliera Maria Assunta Rossi –. L’Abruzzo ha tutte le carte in regola per essere protagonista in Europa, ma serve concretezza, visione e un lavoro quotidiano di collegamento tra i livelli locale, regionale e comunitario. Questa visita rappresenta solo un punto di partenza.»