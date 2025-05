( amministrative)- De Panfilis, ma il progetto della cittadella dello sport è un’idea vecchia

Sulmona,15 maggio– Sono molto colpito dal fatto che, un presidente di una federazione Nazionale come la Figc, possa rilasciare un’intervista su di un argomento così importante quale è lo sport, con contenuti marginali.

Profonda stima per la persona, per il grande carisma e la esperienza politico sportiva, nonché imprenditoriale, non si arriva al suo livello per caso, però, quello di cui non mi capacito e che possa avere dichiarato in modo generico il valore importante che ricopre un progetto quale è LA CITTADELLA DELLO SPORT, ma ancor più il dubbio mi genera che, dopo averla proclamata afferma che è ancora in fase embrionale, credo e voglio pensare che non siano sue le parole.

La cosa che mi rende ancora più perplesso allo stesso tempo è che, la consigliera regionale Scoccia, rincara la dose sposando l’articolo, chiamandola buona idea, in riferimento alle parole del Presidente Gravina, dichiarando che però non c’è ancora un progetto.

Scusate sono molto confuso e, confermo il precedente mio comunicato su alcune testate giornalistiche locali, che invito a leggere.

Con rispetto per il Presidente, ma da ex ciclista professionista ed ex atleta della Nazionale Italiana, mi sarei aspettato più concretezza da entrambi, per rispetto degli atleti e delle associazioni sportive nonché genitori, in considerazione delle grandi problematiche che l’impiantistica ed il settore sportivo tutto di Sulmona vive da anni.

Mi permetto una considerazione per la consigliera Regionale Scoccia, nonché Sindaco di Prezza, paese in cui ha fatto grandi cose, della quale ho profonda stima, vorrei ricordare, anche se credo non serva visto che ha grande memoria, che il progetto della Cittadella dello Sport è stato oggetto del mio piccolo sostegno nella campagna elettorale regionale, visto questo passaggio che chiamerei propaganda, credo veramente che si continui solo con annunci senza concretezza, con una passerella di grandi personaggi politici che sembra quasi essere a Roma.

Perché questo preambolo?

Semplicemente perché, mio modesto e personale parere i progetti per la Città non devono essere proclami senza strutturazione, per riempire un programma elettorale, usando personaggi di Politica Nazionale o Regionale per renderli più credibili, le amministrative hanno un valore estremamente importante per le vere problematiche locali, che solo il “piccolo politico” del paese le conosce profondamente, perché non è distratto dalla lotta al potere, lotta giustificata in determinati livelli Politici, qualcuno dirà, ma come si può governare una città senza appoggi dei partiti che contano? La risposta è presto detta questo è proprio il vero problema che ci ha portato fino a qui, concludo con una frase che una persona mi ha insegnato e di cui faccio ancora tesoro e, sono sicuro che leggendo, capirà visto che è parte integrante di un’altra coalizione, LA SINDROME DELL’ APACHE che affligge questa città.

Comunque il progetto La cittadella dello spoprt è parte integrante del nostro programma che ha nel suo nucleo centrale l’industria del turismo

Venanzio De Panfilis

Aspirante consigliere Lista Metamorfosi