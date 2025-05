Puglielli, la forza della politica quando si lotta insieme

A proposito della vicenda del Consorzio di Bonifica

Sulmona, 14 maggio-La forza della rappresentatività popolare manifestata da alcuni di noi in campagna elettorale ha spinto il consorzio di bonifica a chiamare a raccolta i sindaci per discutere sulla situazione che si è venuta a creare.

Questo dimostra che quando ci si unisce nella lotta si diventa più FORTI.

Tuttavia questa situazione mette in evidenza la necessità di cambiare un modo di fare delle Istituzioni, Sindaci e consiglieri regionali che dovrebbero subito interessarsi del problema ancor di più quando sia evidente un profilo di criticità.Ci auguriamo dunque per il futuro che le istituzioni non aspettino di essere investite del problema ma vadano a prendersi il problema per essere la voce della città.

Per il momento in attesa della discussione politica istituzionale:Presentare l’istanza in autotutela che noi abbiamo anche messo a disposizione nella sede elettorale

In caso di esito favorevole per coloro che hanno pagato predisporremo eventualmente una richiesta di rimborso

Catia PUGLIELLI

Candidato Sindaco polo civico riformista