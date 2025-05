Sulmona: domani “ i Comizi e il miele” di Francesco Di Vincenzo

–Quando Berlinguer andava in Abruzzo-

Sulmona, 14 maggio– Sarà presentato domani, giovedì 15 maggio alle ore 17,30 presso il Foyer del Teatro Comunale Maria Caniglia il volume “ I Comizi e il miele- quando Berlinguer andava in Abruzzo” il volume di Francesco di Vincenzo, giornalista molto apprezzato, autore teatrale,sceneggiatore televisivo ( grande successo ebbe il suo lavoro’ Il processo Matteotti’ in Rai) pubblicato nell’Ottobre del 1985 che ha trovato enorme successo nel corso degli anni per la originalità del testo, per la ricchezza di documentazione anche fotografica e soprattutto per la narrazione attenta e puntaule di pezzi di storia assai utile anche del la nostra regione. Infatti il sottotitolo della pubblicazione recita “ Berlinguer in Abruzzo( 1953-1982)- Politica e cronaca”

Un libro che è sicuramente una testimonianza attenta sulle vicende politiche che si sono accavallate in Abruzzo e nelle diverse realtà territoriali. Molto spazio è riservato ovviamente anche a Sulmona,alle tante manifestatzioni e comizi pubblici in Piazza XX Settembre e nella Valle Peligna con particolare riferimento a Raiano che in quegli anni aveva come riferimento forte Bruno Di Bartolo. Grande spazio viene riservato alla vicenda Ace per i problemi occupazionali e le preoccupaazioni dei lavoratori.

Poi c’è anche uno spazio piacevole e simpatico che racconta,siamo al 25 maggio 1979, la vicenda di ‘Pedalino’( così lo chiamavano) Franco La Civita, giovane dirigente della sezione del Pci di Sulmona, che in occasione della cerimonia organizzata per festeggiare il compleanno dell’illustre ospite fu incaricato di consegnare il regalo ad Enrico Berlinguer.

Un occasione straordinaria per un giovane comunista segretario di partito di poter fare gli auguri di buon compleanno al Segretario nazionale. “ Farfuglia qualche parola e subito ammutolisce- racconta l’autore della pubblicazione- perché soffocato dall’emozione”.

Insomma a distanza di anni la pubblicazione appare ancora stimolante per nuove e vecchie riflessioni che sicuramente possono rappresentare utili per le nuove generazioni.

Il programma della manifestazione prevede l’intervento di Donatello Santarone ( Università degli Studi di Roma Tre) e Francesco Balassone ( Segretario CD Provincia dell’Aquila)-