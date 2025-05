( amministrative)-Lettera aperta di Mario Pizzola ai sulmonesi

Fra gli elementi che caratterizzano la giornata politica di questa strana campagna elettorale fatta soprattutto da troppe chiacchiere e pochi risultati ( a livello provinciale, regionale e nazionale) da sottoporre al giudizio della nostra comunità ,spicca l’iniziativa di una lettera-aperta Mario Pizzola indirizzata ai sulmonesi che ha già destato in queste prime ore molta attenzione, curiositàù e anche apprezzamento per un modo nuovo e diverso di comunicare e di voler rappresentare e continuare a difendere gli interessi della nostra città e del nostro territorio .Ecco il testo della sua lettera

Mario Pizzola

Concittadini,

mi sono sempre occupato dei problemi di Sulmona e della Valle Peligna: siano essi problemi ambientali o sociali, occupazionali o sanitari. Sempre studiando ogni questione e battendomi fino in fondo per le soluzioni più giuste per la nostra comunità.

In gioventù ho rifiutato il servizio militare perché ho sempre ritenuto che non possa esistere una doppia morale sul valore della vita umana: se uccidi un connazionale sei un assassino e meriti l’ergastolo, se invece uccidi un nemico sei un eroe e meriti una medaglia. No: l’uccisione di esseri umani è sempre un crimine. La guerra è sempre un crimine.

Sono stato consigliere della Provincia di L’Aquila, per i Verdi, dal 1990 al 1995, e consigliere comunale di Sulmona, sempre per i Verdi, dal 1993 al 1997. Da consigliere comunale ho lottato, riuscendovi, per il reinserimento dell’Abbazia Celestiniana all’interno del Parco Nazionale della Maiella.

Oggi l’Abbazia è la sede del Parco. I politici dell’epoca, anziché accogliere il Parco lo hanno osteggiato duramente, spingendone in alto i confini fino a metà Morrone.

Anche in questa campagna elettorale sentirete parlare di “qualità della vita”, di “tutela dell’ambiente”, di “valorizzazione della nostra cultura e della nostra storia”. Attenzione: tra quanti cercano di ammaliarvi con frasi ad effetto ve ne sono molti che appartengono a quei partiti che hanno spalancato le porte di Sulmona all’aggressione di industrie inquinanti e altamente impattanti e che hanno trasformato la nostra città nell’immondezzaio dell’Abruzzo.

Da molti anni un pugno di cittadini sta combattendo strenuamente per difendere il nostro territorio da queste aggressioni, riuscendo a respingerle quasi tutte, nonostante l’indifferenza e spesso la complicità della politica. La lotta più difficile è quella contro il devastante progetto della Snam. E’ una lotta che combatteremo fino all’ultimo, nonostante l’enorme sproporzione delle forze. Chi vi dice che è una battaglia persa lo fa perché sta dall’altra parte. Le uniche battaglie che si perdono davvero sono quelle che non si combattono.

A coloro che dicono: “io non mi interesso di politica” rispondo: “chi dice così fa più politica di altri perché lascia che il suo spazio sia occupato da chi poi decide per lui. Ribellatevi alle ingiustizie, siate cittadini non sudditi!”.

Da oltre 25 anni sono fuori dalla politica partitica.

Ho deciso di candidarmi con la lista Alleanza Verdi e Sinistraperché è la formazione politica che con più coerenza difende i beni comuni e il grande valore ambientale dei nostri territori, contro l’assalto di cementificatori e speculatori e contro le multinazionali del fossile, principali responsabili del cambiamento climatico, che rischia di far precipitare nel baratro il pianeta Terra.

Non ho promesse da fare: le mie promesse stanno tutte in quello che ho fatto fino ad oggi. Se sarò eletto consigliere comunale porterò all’interno delle istituzioni la mia esperienza e la mia volontà di lottare che non mi ha mai abbandonato. In ogni caso continuerò a battermi con convinzione, come sempre, per i diritti inalienabili di Sulmona e del suo comprensorio e per cercare di assicurare un futuro degno di questo nome a chi verrà dopo di noi.

Mario Pizzola