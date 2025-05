( amministrative)-Domani arriva in città il sen. Licheri (M5S)

Sulmona, 13 maggio– La lista del Movimento 5 Stelle di Sulmona annuncia la visita del Senatore della Repubblica Ettore Licheri che, con la Senatrice Gabriella Girolamo a fare gli onori di casa, sarà nella nostra città domani mercoledì 14 maggio per una giornata all’insegna dell’ascolto, del confronto e della partecipazione attiva.

Durante la mattinata, i Senatori saranno presenti in Piazza Garibaldi, nel cuore del mercato cittadino, per incontrare direttamente i cittadini, ascoltarne i bisogni e discutere delle tematiche più sentite dalla nostra comunità. Abbiamo scelto volutamente il giorno del mercato e uno spazio pubblico centrale per riaffermare il nostro modo di fare politica: tra la gente, e non nei palazzi del potere o nascosti in qualche bar cittadino a fare giochi di potere dietro le quinte. La politica deve tornare a essere presenza reale e quotidiana nelle strade, nelle piazze, tra i cittadini.

Nel pomeriggio, alle ore 18, il Senatore Licheri e la Senatrice Di Girolamo saranno ospiti presso la sede elettorale del candidato sindaco Angelo Figorilli per un incontro pubblico con i candidati e con tutta la cittadinanza. Un’occasione aperta di dialogo e confronto, rivolta non solo ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle ma a tutta la coalizione di centro sinistra e ai cittadini che desiderano contribuire a una politica più trasparente, inclusiva e partecipata.