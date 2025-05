( amministrative)- E anche questa volta Sulmona è stata tradita

Sulmona,12 maggio– La Provincia dell’Aquila ha recentemente stanziato oltre 16 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali, finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027, all’interno dell’accordo per la coesione sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, che trasferirà i fondi, già stanziati, alla Provincia dell’Aquila.

Ma Sulmona è fuori. Anche per la viabilità, evidentemente, funziona solo se sei allineato.

D’altra parte l’ultimo (in ordine di tempo) leader di destra approdato in Città lo ha detto chiaro: chi è ‘dentro’ ottiene vantaggi mentre chi è ‘fuori’ farà più fatica. Come a dire che i benefici per i cittadini la destra li distribuisce su base politica e non in base ai bisogni reali della comunità.

Così è notizia di oggi che non c’ è neppure un euro per le nostre strade, sebbene spesso dissestateI malpensanti dicono che forse Sulmona non sia ancora abbastanza “allineata”.

Che forse qui non si voterà come piace a chi amministra le risorse.

Che forse le priorità infrastrutturali, come in questo caso, non contano più, ma contano di più le simpatie politiche.

Con buona pace dei principi di imparzialità, efficienza e legalità che dovrebbero guidare un amministratore.

Un amministratore, che sia un sindaco, un assessore, un presidente della Provincia o di Regione avrà certamente delle convinzioni politiche personali, ma quando si amministra si dovrebbero mettere da parte gli interessi di parte per agire nell’interesse di tutti i cittadini.

Invece, visto le cose come stanno andando, viene da pensare che la distribuzione dei fondi abbia seguito logiche che poco o nulla hanno a che fare con le reali priorità del territorio e che molto di più, invece, hanno a che fare con la “mappa politica”.

Ma se pensano di convincerci che questa sia la “buona amministrazione” e la “buona politica” si sbagliano di grosso!

Eppure, (passatemi la battuta) l’asfalto è nero.

Ma per Sulmona sembra non sia “nero” abbastanza!

Ornella La Civita