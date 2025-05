( amministrtative)- La Uil organizza  un confronto sul tema del lavoro con i candidati sindaci

Sulmona, 12 maggio– La Uil di Sulmona consapevole che il futuro della nostra città dipende dalle scelte che verranno fatte nei prossimi anni ha deciso di invitare i Candidati sindaci del Comune di Sulmona a unincontro pubblico che si terrà il giorno 17/05/2025 presso la sala riunioni “Ernesto D’Eliseo” della sede Uil Abruzzo sede di Sulmona alle ore 10.30.

L’evento avrà come tema centrale il lavoro e le politiche occupazionali, con particolare attenzione alle sfide che la nostra comunità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro.

“Come Uil di Sulmona- spiega una nota- chiederemo a ciascuno di loro di presentare le loro proposte su come intendono garantire il mantenimento occupazionale, affrontare lo spopolamento delle giovani generazioni e prevenire la chiusura del tribunale, che per noi rappresenta una questione di fondamentale importanza perché è in gioco la sicurezza del nostro territorio e la sostenibilità della nostra comunità.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo per ascoltare le loro idee e confrontarci su come possiamo lavorare insieme per un futuro migliore per Sulmona e per la Valle Peligna”.