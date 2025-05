( amministrative)-Noi Moderati: “Con il baratto amministrativo, una Sulmona più giusta, solidale e partecipata”

Sulmona, 12 maggio– Un patto tra cittadini e Comune, fondato sulla dignità, la solidarietà e l’utilità reciproca. È questo il senso del baratto amministrativo, una proposta concreta che la lista Noi Moderati inserisce nel proprio programma elettorale per dare risposte immediate a chi vive un momento di difficoltà economica, ma vuole contribuire al bene della città. Il baratto amministrativo, previsto dall’art. 24 del D.L. 133/2014 (Legge Sblocca Italia), consente ai Comuni di riconoscere riduzioni o esenzioni di tributi locali, come la TARI, in cambio di attività di pubblica utilità svolte da cittadini in condizioni economiche svantaggiate.

“Immaginiamo una Sulmona in cui chi non riesce a pagare un tributo non venga emarginato, ma coinvolto in piccoli interventi di cura del verde, manutenzione di spazi pubblici, tinteggiature, pulizia dei quartieri. È già realtà in tanti Comuni italiani e può diventarlo anche qui” – dichiarano i candidati di Noi Moderati. Comuni come Todi, Campagnola Emilia, Oristano e Gela hanno già approvato regolamenti che disciplinano il baratto amministrativo, con risultati positivi in termini di inclusione sociale, decoro urbano e partecipazione civica”. Una volta eletti, i candidati di Noi Moderati si impegnano ad approvare un regolamento comunale che stabilisca:i requisiti di accesso (es. ISEE inferiore a una soglia definita), le attività previste, in accordo con le esigenze dell’amministrazione, le modalità di adesione, controllo e rendicontazione, le garanzie assicurative e di sicurezza per i cittadini coinvolti. “È un’idea semplice ma rivoluzionaria – concludono i candidati – che coniuga giustizia sociale, rispetto delle regole e senso di comunità. Perché Sulmona non si cambia solo con le grandi opere, ma anche con gesti quotidiani e intelligenti che rimettono al centro le persone”.