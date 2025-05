Avezzano: le iniziative per il diritto all’informazione nella Marsica

Sulmona, 12 maggio-Grande partecipazione e vivace confronto hanno caratterizzato l’incontro promosso dal “Gruppo per il Diritto all’informazione ad Avezzano e nella Marsica”, un evento in cui si è sottolineato l’importanza imprescindibile di due pilastri di ogni società democratica, oggi sempre più a rischio anche nel nostro territorio: la “Libertà di stampa” e il “Diritto dei cittadini ad essere informati”.

“Nel corso della riunione, tenutasi giovedì scorso presso la CGIL di Avezzano, sono state affrontate- riferisce una nota del Gruppo per il Dirotto all’informazione ad Avezzano e nella Marsica- questioni cruciali per il futuro dell’informazione nel nostro territorio: dalla recente denuncia presentata dal Sindaco di Avezzano contro il giornalista di site.it Claudio Abruzzo per due articoli evidentemente “sgraditi”, al silenziamento delle voci critiche e del dissenso; dalla censura dei media sui prossimi referendum, all’informazione di guerra; dal massiccio reclutamento di giornalisti negli enti pubblici, alla sostituzione dell’informazione locale con la comunicazione istituzionale e la propaganda.

Oltre che sulle querele temerarie e le denunce intimidatorie contro i giornalisti, in particolare la discussione si è concentrata sul fenomeno, che si sta diffondendo negli enti locali, dei massicci uffici stampa finanziati con risorse pubbliche e spesso utilizzati come strumenti di propaganda dell’amministratore di turno, anziché come garanzia di trasparenza per i cittadini.

Molta attenzione è stata infine riservata anche sulla situazione dei media nella Marsica. Ad Avezzano- spiega ancora la nota- buona parte della stampa locale appare silenziata, forse a causa del reclutamento nel mastodontico Staff del Gabinetto del sindaco di giornalisti di vari giornali online, oppure dei contratti di fornitura di servizi stipulati con gli editori delle testate locali o anche dell’acquisto di spazi nelle radio. Si assiste così alla progressiva scomparsa dai media delle vere notizie relative al nostro territorio e alla loro progressiva sostituzione con la cosiddetta Comunicazione istituzionale dell’Ente, se non addirittura con la propaganda, che invade anche i social.

“I partecipanti hanno concluso l’incontro concordando sulla necessità di costruireuna rete trasversale – aperta a singoli cittadini, giornalisti, associazioni, sindacati e forze politiche – finalizzata a sostenere e promuovere ulteriori iniziative di contrasto a questa deriva antidemocratica, ricercando strategie comuni anche con l’Ordine dei giornalisti e le associazioni di categoria della stampa.A tale scopo, è stato convocato un nuovo incontro – aperto a tutti – che si terrà giovedì 15 maggio alle ore 18.30, sempre presso la sala riunioni della CGIL in via Cassinelli 2, Avezzano”