E’ morto Alfonso Mascitelli Direttore Sanitario Asl 1 (L’Aquila-Sulmona-Avezzano)

Pescara,11 maggio– E’ morto nel pomeriggio di oggi presso l’Ospedale di Pescara Alfonso Mascitelli, 68 anni, direttore Sanitario direttore sanitario della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila. In passato era stato anche ex consigliere regionale ed ex parlamentare.

Mascitelli, Classe 1957, pescarese, di professione medico, Mascitelli è stato nella sua carriera, consigliere regionale dell’Italia dei valori, dal 2005 al 2008, poi senatore, sempre per l’Italia dei valori, dal 2008 al 2013, ricoprendo l’incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull’Efficacia e l’Efficienza del Servizio sanitario nazionale.

E’ stato poi nominato nel 2014 commissario e nel 2015 direttore generale della Agenzia sanitaria regionale, poi sostituito dal dottor Pierluigi Cosenza, infine è stato nel 2021 chiamato a ricoprire il ruolo di direttore sanitario della Asl dell’Aquila, riconfermato nel 2024 per il triennio successivo.

Tante le testimonianze di solidarietà che si vanno susseguendo in queste pre. Fra le prime quella del Presidente della Regione Marco Marsilio “Ho appreso poco fa dal direttore generale della Asl dell’Aquila e dal direttore dell’Agenzia sanitaria dell’improvvisa scomparsa di Alfonso Mascitelli, direttore sanitario della Asl dell’Aquila. Costernato dalla notizia, formulo alla famiglia e a tutti i suoi cari le sentite condoglianze della Regione Abruzzo e mie personali”,



“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Alfonso Mascitelli, figura di grande valore umano e professionale. In questo momento di dolore esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”, così Luciano D’Amico in merito alla scomparsa del Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria dell’Aquila, Alfonso Mascitelli.

Per il sindaco di Pescara Carlo Masci “La scomparsa di Alfonso Mascitelli mi addolora. Era un galantuomo, un signore di altri tempi, che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere e la nostra stima era reciproca, seppure il nostro percorso si sia sviluppato su fronti politici opposti. La sua professionalità era indiscutibile, riconosciuta pubblicamente con l’attribuzione di tanti incarichi che ha assunto nel tempo. E la sua sensibilità, i valori che lo accompagnavano nella vita, me lo hanno fatto sempre sentire vicino. Mi stringo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi collaboratori e di tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso, professionale e politico. La sua mancanza si sentirà”.

“La prematura scomparsa del direttore della Asl1, Alfonso Mascitelli, rappresenta una grave perdita per la sanità abruzzese e per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Con dedizione e competenza, ha servito le istituzioni e il territorio, contribuendo in modo significativo al miglioramento del sistema sanitario regionale. Il suo impegno, la sua esperienza e la sua sensibilità resteranno un riferimento per chi opera nel settore. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio più sincero cordoglio alla sua famiglia”. Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

La notizia della scomparsa del Dott. Alfonso Mascitelli, Direttore Sanitario della Asl 01, mi addolora profondamente.Figura di altissimo profilo, il Dott. Mascitelli ha saputo sempre coniugare una solida competenza professionale – già alla guida dell’Agenzia Sanitaria Regionale e, prima ancora, come Consigliere Regionale e Senatore della Repubblica – con qualità umane non comuni: la capacità di ascolto, il rispetto delle Istituzioni, il dialogo aperto e costruttivo anche nei momenti più complessi e difficili del confronto istituzionale sulla situazione della Sanità.Uomo retto, leale, capace di creare empatia e fiducia, è stato un punto di riferimento per il sistema sanitario abruzzese e un esempio di servizio alla comunità fondato su rigore, dedizione e spirito di collaborazione.Alla famiglia, ai colleghi della Asl 01 e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, esprimo il mio più sentito cordoglio. L’Abruzzo perde oggi non solo un eccellente professionista, ma soprattutto un uomo delle istituzioni esemplare il cui esempio rimane nella memoria di ognuno di noi.Così in una nota Sandro Mariani Presidente Commissione di Vigilanza Consiglio Regionale d’Abruzzo.

Per il sen. Michele Fina (Pd) “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Alfonso Mascitelli mi addolora profondamente.Lo ricordo come un uomo delle istituzioni serio, competente, appassionato. In questi anni, da direttore sanitario della Asl dell’Aquila, ha affrontato con responsabilità e dedizione il suo delicato compito tecnico. Ha avuto sempre al cuore il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini.Ma Alfonso non è stato solo un professionista di grande valore. È stato anche un protagonista della vita politica e parlamentare: da senatore e da segretario regionale dell’Italia dei Valori ha interpretato con rigore e coerenza il ruolo, contribuendo con forza e lucidità al dibattito pubblico.Ho avuto modo di conoscerlo in quegli anni, nel vivo delle battaglie politiche, e ne ho apprezzato l’umanità, la correttezza, il senso del dovere. Ci univa una comune passione per la cosa pubblica, sempre nel rispetto reciproco.Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

