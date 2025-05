Pratola, Torrini conferma Rossi: “Già al lavoro per il prossimo anno”

Pratola Peligna,11 maggio– Obiettivo salvezza raggiunto. Il Pratola si gode questo traguardo chiudendo il campionato all’ottavo posto. Non era un raggruppamento facile il girone C di Seconda categoria, ma i nerostellati sono riusciti ad assicurarsi la permanenza nella categoria. A quattro giornate dal termine è arrivata una vittoria preziosa all’Ezio Ricci contro il Catignano Vicoli, con una doppietta decisiva di Coccovilli.

Del resto era importante evitare i play-out. E la formazione di Marco Rossi ci è riuscita. Grazie soprattutto al mercato invernale, che ha contribuito a rafforzare la rosa. Con acquisti mirati messi a segno dalla società capitanata dal presidente Giordano Torrini.Da quel momento sono arrivati nove risultati utili consecutivi da dicembre a marzo, in un momento chiave della stagione. Che ha visto il Pratola ottenere anche tre vittorie consecutive tra gennaio e febbraio. Raddrizzando così le sorti della stagione, dopo un girone d’andata non esaltante.

Il presidente Giordano Torrini traccia un bilancio della stagione: “È stata un’altra annata positiva, abbiamo mantenuto la categoria giocando nuovamente fuori provincia, in un girone pescarese che quest’anno presentava non poche difficoltà vista la qualità e l’organizzazione di tutte le partecipanti. Dopo un primo giro di boa sfortunato, complici indisponibilità, infortuni e qualche punto in meno del dovuto, è seguita una seconda parte di stagione decisamente significativa, che ci ha visto riemergere dalle zone critiche e ci ha portato a conquistare la salvezza con una giornata di anticipo”.

Il numero uno nerostellato annuncia anche la conferma di mister Marco Rossi: “Possiamo già anticipare che è confermata la guida del mister Marco Rossi, nei confronti del quale non solo c’è piena fiducia sulla conduzione tecnica, ma anche una totale sintonia e condivisione di idee e orizzonti futuri. Pertanto abbiamo deciso di affidargli al contempo il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile, con l’obiettivo di saggiare le condizioni per poter allestire una o più squadre giovanili. Siamo già pronti ad allargare la squadra dirigenziale, inserendo figure appassionate e desiderose di far parte di un progetto in crescita”.

Il progetto della società per essere realizzato in maniera completa necessita anche della riqualificazione delle strutture: “Sarà anche inevitabile una profonda riflessione sullo stato dell’impiantistica sportiva, che deve tornare ad essere predisposta per accogliere più squadre e attività di questo tipo, affinché i tanti ragazzi di Pratola che giocano a calcio possano tornare a poter scegliere di farlo anche nel loro paese”.

La società è già al lavoro in vista della prossima stagione: “Siamo già all’opera per programmare la nuova stagione con l’intento di viverla ancor più da protagonisti- continua Torrini-. Considerato anche che avremo tutta la piena spinta del pubblico pratolano, dato che finalmente sono ormai agli sgoccioli i lavori di messa in sicurezza della tribuna dell’Ezio Ricci. C’è tanta voglia di regalare maggiori gioie ai nostri tifosi. Sognare e strutturare progetti di questo tipo è possibile anche grazie ai tanti sponsor e partner che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo in futuro. Li ringraziamo ancora una volta per il loro supporto”.

Daniele Rossi