( amministrative)- Tirabassi,una città a misura di tutti

Sulmona,10 maggio-Un piano di abbattimento delle barriere architettoniche e attenzione per la disabilità nelle sue diverse tipologie. È uno dei punti prioritari del programma elettorale del candidato sindaco Luca Tirabassi sostenuto da sei liste di centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Sulmona.

“Nell’intento di rendere Sulmona una Città più vivibile per tutti e visitabile da tutti, è necessario risolvere da subito il problema delle troppe buche e della percorribilità delle strade, dentro e fuori il centro storico, ma al contempo è essenziale lavorare al fine di abbattere, per quanto possibile, le barriere architettoniche che, di fatto, limitano gli accessi e quindi la mobilità e la vita stessa delle persone disabili, fragili e dei loro caregivers. La Città che vorrei amministrare con il massimo sforzo personale, dovrà dotarsi subito di un vero e proprio Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, ma nel frattempo attuare una serie di soluzioni urgenti, anche a carattere provvisorio, come la collocazione di pedane amovibili” . Lo afferma il candidato sindaco Luca Tirabassi.

“Nelle mie intenzioni e in quelle della coalizione che mi sostiene” continua Tirabassi “l’impegno in favore dei più fragili è e sarà una priorità che avrà bisogno di una azione corale per cercare di raggiungere obiettivi, volti non solo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con difficoltà ma anche alla valorizzazione delle loro potenzialità attraverso progetti mirati, che includano anche la realizzazione o la riqualificazione di parchi inclusivi per l’ infanzia. Per questo tema, ma non solo per questo, di concerto con gli uffici del Comune, entro i primi tre mesi sarà attivo un “collegio” di persone scelte tra consiglieri, assessori e dipendenti comunali, che avrà il compito di incontrare genitori, volontari e associazioni, e raccogliere le loro istanze.

Al contempo, si darà il via alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, al fine di progettare e pianificare interventi finalizzati alla fruibilità di edifici e spazi da parte dei cittadini e dei turisti senza più alcuna distinzione, perché” conclude “Sulmona sia davvero la città di tutti”.