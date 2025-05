( dibattito)- A proposito del Garante per la Disabilità nel Comune di Sulmona

Sulmona,9 maggio-L’impegno assunto recentemente da una lista del centro destra in corsa per elezioni amministrative a Sulmona in merito all’istituzione del Garante per la Disabilità nel Comune di Sulmona merita una riflessione approfondita e, soprattutto, una corretta informazione sui fatti.

Desidero precisare che questa proposta appare inutile e superflua, in quanto la figura del Garante per la Disabilità è già prevista a livello nazionale dalla legge delega 227/2021, definita con il decreto attuativo n. 20 del 5 febbraio 2024.

L’ufficio, già reso operativo dal 1° gennaio 2025, rappresenta un organismo collegiale ed autonomo, non sottoposto a subordinazioni gerarchiche e in stretta collaborazione con le associazioni più rappresentative del settore a livello nazionale.

L’istituzione di questa figura è quindi già in atto e risponde a un quadro normativo chiaro e strutturato, volto a tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Ciò che auspico, e su cui credo debba concentrarsi l’attenzione delle istituzioni, è un impegno concreto e tangibile: aumentare le risorse economiche a disposizione delle famiglie e garantire un’efficace gestione di tali fondi, e chi meglio di una lista che ha rappresentati istituzionali sia nella maggioranza di Governo Nazionale sia in quella di Regione Abruzzo può farlo o meglio poteva farlo anche prima.

La vera sfida non risiede nella creazione di nuove figure istituzionali, ma nella capacità di garantire risorse sufficienti e di vigilare sulla corretta destinazione e spesa di queste risorse da parte degli uffici pubblici.

Le parole e i proclami sull’istituzione di figure simili, come il Garante per la Disabilità, rischiano di essere solo strumenti per ottenere consenso elettorale, senza un reale miglioramento delle condizioni di vita di chi affronta quotidianamente questa sfida.

Le attenzioni verso le persone con disabilità devono essere costanti e concrete, non semplici spot elettorali. Il nostro impegno deve essere rivolto a garantire diritti, risorse e servizi adeguati, affinché ogni famiglia possa vivere con dignità e serenità.

Se questa è la “filera” politica istituzionale che si sta annunciando sperando in consensi elettorali…

Angelo D’Aloisio (M5S)