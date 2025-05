Paola Pelino ha scelto Catia Puglielli e la campagna elettorale assume ora una svolta precisa

Paola Pelino e Catia Puglielli durante la conferenza stampa

Sulmona,9 maggio-Ha già fatto molto rumore in città ,e non solo, l’annuncio di questa mattina nel corso di una conferenza stampa della scelta di campo fatta dalla sen. Paola Pelino, parlamentare sulmonese in più occasioni ed esponente di spicco in Abruzzo fin dalla prima ora di Forza Italia che in questa campagna elettorale ha deciso di sostenere per le prossime amministrative di Sulmona Catia Puglielli, candidata sindaco del Polo civico riformista.

Per la verità nei mesi scorsi si era parlato in più occasioni della probabilità che la stessa Pelino scendesse in campo per la corsa a Palazzo san Francesco poi il suo rifiuto ed uno strano silenzio attorno alla vicenda.

In molti hanno parlato nelle settimane scorse del suo disimpegno in questa occasioni dettato da ragioni di interesse professionali ma gli osservatori più maliziosi hanno avanzato anche il sospetto che qualcosa si sia rotto tra la Pelino ed il suo vecchio partito

Indubbiamente questa decisione di sostenere la candidata del Polo Civico Riformista segna una svolta nuova nella campagna elettorale in corso e sicuramente introduce elementi di novità, e fors’anche di vivacità “Ho sempre apprezzato in Puglielli il suo impegno assiduo nel sociale e l’efficacia di questo impegno, affrontando diverse problematiche, quelle vere, quelle che sono più a cuore dei cittadini e ne costituiscono la quotidianità. Sono certa- ha detto ancora Pelino-inoltre che Puglielli sarà sindaco impegnata ventiquattro ore su ventiquattro al servizio della cittadinanza. Catia è anche una donna libera, che avrà diktat solo dai cittadini, non vedo dietro di lei una regia occulta, vedo solo persone di buona volontà che intendono la politica come missione e servizio. E nessuno dimentichi poi che Catia Puglielli è donna caparbia e capace”.

Paola Pelino ha poi spiegato che la sua decisione è maturata a campagna elettorale in corso e della Puglielli apprezza tante cose ma soprattutto la qualità e originalità del suo progetto “ assai vicino alla gente e alle attese della nostra città. E anche per questa ragione non potevo starmene in disparte e in silenzio perché in questo momento Sulmona e l’intero territorio hanno bisogno dell’apporto e della collaborazione di tutti”.

Poi una promessa solenne “Io ci sarò sempre e se avrà bisogno di interloquire con il governo e con chi si muove per portare agevolazioni sul territorio, Catia potrà contare sulla mia esperienza e i miei contatti che ho costruito negli anni della mia esperienza politica – ha aggiunto Paola Pelino – Con questa candidatura si riuscirà anche a contestare il non voto”.

Catia Puglielli ha voluto, anche con un pizzico di commozione ma con la luminosità di sempre’, ringraziare pubblicamente l’ex parlamentare Paola Pelino per la solidarietà che ha inteso mettere a disposizione e per la volontà di collaborare a costruire una città migliore, più bella, più solidale e soprattutto più competitiva dove l’orgoglio dei nostri concittadini possono contribuire ad inaugurare una stagione nuova e certamente migliore