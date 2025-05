Missione culturale Verbumlandiart in Macedonia del Morda a Bitola e Ohrid

Nella delegazione, guidata dalla presidente Regina Resta, anche il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini

ROMA – Pronta per la partenza in Macedonia del Nord, sabato 10 maggio, la delegazione dell’associazione culturale salentina VERBUMLANDIART, composta dalla presidente Regina Resta (poetessa e critica letteraria), Maria Pia Turiello (presidente del Comitato scientifico e criminologa forense), on. Mirella Cristina (avvocata e già Parlamentare), Mirjana Dobrilla (poetessa e traduttrice) e dal vicepresidente Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore.

La missione si inserisce nella feconda attenzione di scambio culturale che Verbumlandiart Aps da anni riserva alla realtà letteraria dell’area balcanica, con relazioni che l’hanno vista protagonista in Serbia, Croazia, recentemente in Montenegro ed ora in Macedonia del Nord, nella bella città di Bitola, nota per la sua storia, la multiforme vita culturale e le sue splendide architetture. Bitola è la terza città più grande del Paese ed è importante centro amministrativo, economico e culturale.

La delegazione italiana si incontrerà con artisti e letterati di LATERAL, associazione culturale per le arti audiovisive, la letteratura, la musica e il cinema. Ne è fondatore e presidente Igor Trajkovski Foja, che ha seguito la sua formazione universitaria presso la Film Academy di Ohrid. Con Gordana Petrov organizzano prestigiose manifestazioni dedicate alla letteratura e alla cultura, con l’obiettivo di promuovere artisti d’ogni disciplina, in particolare i giovani talenti. Gordana Petrov, ora interamente dedita all’attività letteraria e culturale, è stata avvocata, docente universitaria a Kiev e redattrice televisiva presso l’emittente Orbis. Da oltre 15 anni si dedica alla scrittura. Ha pubblicato 28 romanzi e 12 libri di poesia, è presente in 16 antologie internazionali e scrive articoli scientifici nel campo della diplomazia e del diritto internazionale. Nell’associazione opera anche il padre di Gordana, Takec Petrov, giornalista e scrittore.

La missione prevede l’11 maggio la manifestazione ufficiale di accoglienza della delegazione presso il Gala Garden Bitolj, con gli interventi di accoglienza e scambio culturale, quindi di socializzazione con artisti, poeti e scrittori, per l’intero pomeriggio. In serata l’incontro tra le due istituzioni culturali si terrà al famoso e storico Caffè Radost. L’indomani visita in città e ad un’importante azienda di grafica e stampa, quindi alla Biblioteca dell’Università. Il 13 maggio visita all’antica città di Ohrid (Ocrida), incantevole centro famoso per la sua ricca storia, l’arte, i suoi paesaggi mozzafiato e il retaggio culturale.

La città si trova sulle rive del lago omonimo, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità sia per la bellezza naturale che per l’importanza storica del luogo. Della città di Ohrid sono particolarmente interessanti la Fortezza dello zar Samuele, che offre una vista panoramica della città dalle meravigliose architetture, il sito archeologico di Plaoshnik, con le antiche rovine e il suo significato religioso, e le 365 chiese. Ohrid è conosciuta come la “Gerusalemme dei Balcani” perché un tempo aveva una chiesa per ogni giorno dell’anno.

Nella giornata di mercoledì 14 maggio è prevista una visita a Skopje, capitale del Paese. La città, attraversata dal fiume Vardar, offre una ricca suggestione di architetture che raccontano la sua storia millenaria e il passaggio di Romani, Bizantini, Ottomani e Slavi. Tra le sue meraviglie il Ponte di Pietra, simbolo della città, costruito nel XVI secolo, la Fortezza, la Piazza Macedonia con la statua equestre di Alessandro Magno, il Vecchio Bazar, uno dei più grandi e antichi dei Balcani, ricco di negozi e caffè tradizionali, il Museo Archeologico, con reperti di grande valore storico, e la Casa di Madre Teresa dedicata alla santa missionaria dei poveri, nata a Skopje. In serata la partenza per Tirana. Nella mattinata del 15 visita alla città, capitale dell’Albania, e nel pomeriggio il volo di rientro in Italia.