Palazzo Portoghesi: Catia Puglielli:” meglio i fatti che le chiacchiere”

Sulmona,9 maggio– Ieri abbiamo fatto visita al palazzo portoghesi e abbiamo parlato con l’associazione che porta avanti la battaglia per la riapertura. Ho evidenziato la necessità di richiedere la documentazione dall’analisi della quale è possibile ripartire.

Abbiamo anche approfittato della presenza di un consigliere regionale per sollecitare il suo impegno affinché si faccia tramite con la Regione per acquisire tale documentazione. Ho ricordato infatti che nel 2017 anche il campanile dell’Annunziata fu chiuso ma dopo un immediato sopralluogo tecnico lo facemmo riaprire.

Abbiamo tre I problemi da affrontare :

1. La riqualificazione dell’immobile che dal 2017 non è stato mai preso in carico dalla stessa Regione con fondi per la ristrutturazione e la riapertura

2. Se si affidano fondi per un progetto mi aspetto da una pubblica amministrazione che preveda una programmazione delle attività stesse dalla progettazione alla ristrutturazione. Affidare un incarico per un progetto non vuol dire aver risolto il problema anzi si rischia di aver speso soldi inutilmente se non seguono poi delle attività

3. Nel frattempo trovare una degna ricollocazione della stessa onde consentire la piena fruibilità da parte degli studenti. Non è possibile avere uno spazio per gli studenti in una città come Sulmona solo due giorni a settimana.

Bisognerà effettuare una ricognizione dei beni comunali a disposizione del comune o stilare nuove convenzioni

Mi dispiace dirlo ma Sulmona gli stessi diritti dell’Aquila Ragion per cui pretendiamo che la politica regionale non abbandoni questo territorio restituendo un luogo di cultura strappato alla sua città senza nessuna spiegazione.

Ci impegneremo affinché gli studenti possano avere finalmente la voce che meritano.

Catia PUGLIELLI

Candidato Sindaco polo civico riformista