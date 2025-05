La storia  sul futuro del Tribunale nella nostra città in tempi di campagna elettorale

Elisabetta Bianchi (DS) da sempre in prima linea nella lotta per la difesa di questo obiettivo strategico per la nostra città, i tanti ritardi che si sono accumulati e l’assenza di atti concreti spingono verso alcune riflessioni che fanno ritenere che la lotta appare ancora lunga e piena di incertezze

L’avv. Elisabetta Bianchi (Direzione Sulmona)

Sulmona,8 maggio-Far uscire la geografia giudiziaria fuori dalla sindrome degli annunci è assolutamente necessario ed ineludibile. Come è assolutamente necessario, di questi tempi, sottrarre l’argomento alle necessità della campagna elettorale, ai venditori di fumo e ai prestigiatori di qualunque schieramento.

Passano i mesi e sul fronte della salvaguardia degli uffici giudiziari, al di là delle promesse, siamo ancora con un pugno di mosche in mano. Ci chiediamo, per esempio, che fine ha fatto il tavolo tecnico di preparazione al DDL promesso dal Sottosegretario Del Mastro a dicembre 2022 in occasione del primo incontro del Ministro Nordio con il Comitato per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi alla presenza dei Sottosegretari alla Giustizia.

Non possiamo rimanere fermi ed aspettare Luglio indulgendo a politiche di rinvio, mese ventilato per l’emissione della proroga, a dicembre scorso ritenuta non necessaria e ora inseguita, per prendere iniziative a tutela del nostro territorio! La battaglia per la sopravvivenza dei nostri uffici giudiziari non può essere piegata alle esigenze e ai tempi del candidato sindaco di turno. Bene la volontà del governo di salvaguardare la nostra circoscrizione, peraltro già in più occasioni pubblicamente espressa ma non si può però evitare di notare che l’annunciata prossima proroga sarà concessa per un solo anno e scadrà il 1 Gennaio del 2027 anno in cui il quinquennio del Governo Meloni sarà terminato e quindi quello sarà un anno particolarmente difficile specie se nel frattempo l’iter del famoso DDL sulla nuova geografia giudiziaria non sarà stato varato e approvato e quindi se si dovesse rendere necessaria una proroga ulteriore, sempre che incidenti di percorso non travolgano le buone intenzioni di Nordio e del Governo Meloni.

È dunque assolutamente necessario innanzitutto che la proroga sia sufficientemente lunga da coprire di serenità il tempo della prossima campagna elettorale delle elezioni politiche e l’insediamento del nuovo governo.

Inoltre nel frattempo va assolutamente ripristinato a Sulmona il tavolo di concertazione di tutte le forze politiche, dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei sindacati, dei rappresentanti del personale anche di magistratura, degli ordini professionali (e di tutti coloro che vorranno partecipare per apportare il loro contributo di idee) che con cadenza periodica si possano riunire per monitorare e concertare sia le criticità che le azioni politiche e di contenuto tecnico da elaborare di concerto a sostegno della integrità della nostra circoscrizione giudiziaria e, magari, perchè no, valutarne anche l’ampliamento, per proseguire insieme questo ultimo miglio, il più difficile proprio perchè promesso di legge di riforma che impegnerà, ne siamo convinti, anche il nostro territorio, sul quale il nostro sguardo non verrà mai meno.

Sulmona ha bisogno di politiche ambiziose di rilancio non di viarelle col cappello in mano.

