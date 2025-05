Madri, l’esperienza della maternità nel confronto tra tre donne

Scritto da Morelli, diretto da Vallone, con Di Tonno, Papagna e Gasparro protagoniste Lo spettacolo al Circus di Pescara il 18 maggio (ore 19)

Pescara,8 maggio- Un treno che corre mentre tre donne parlano intensamente di maternità. Le tante differenze di vedute, anche dettate dall’età, prendono corpo chilometro dopo chilometro. La scena, i dialoghi e il confronto sono l’essenza di Madri, prima sceneggiatura per il teatro di Raffaele Morelli, scrittore pescarese autore, tra i vari titoli, di Voglio tornare al topless bar, edito dalla Casa Editrice All Around di Roma. Madri andrà in scena il 18 maggio, alle 19, al cinema teatro Circus di Pescara, con la regia di Milo Vallone e le interpretazioni di Tiziana Di Tonno (Francesca), Valentina Papagna (Giulia) e Dana Gasparro (Diletta).

Raffaele Morelli

“Madri è l’intreccio del loro modo di vedere e affrontare la maternità”, dice l’autore Raffaele Morelli. “Sono tre donne che hanno punti di vista diversi ed esperienze diverse e vivono, di conseguenza, in maniera assolutamente differente l’una dall’altra la complessa e a volte complicata esperienza dell’essere madre. La maternità è un’esperienza che solo le donne possono permettersi. In questi giorni di prove, ho visto all’opera tre attrici bravissimeche non hanno fatto la minima fatica a calarsi nei ruoli. Mi ha stupito anche il loro affiatamento sul palco. A tutto questo aggiungiamo la sapienza e la capacità di Milo Vallone, regista e non solo di Madri”.