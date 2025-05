Sulmona: Tribunale,la soddisfazione di Tirabassi dopo incontro con Ministro Nordio

Sulmona,8 maggio– “Abbiamo ottenuto le conferme che volevamo: il Tribunale di Sulmona resterà aperto, in linea con gli impegni assunti dal Governo su nostra sollecitazione. Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro odierno a Roma con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che proprio l’Ordine forense di Sulmona, mio tramite, aveva sollecitato in seno al coordinamento dei quattro territori. Il Ministro, alla presenza del Presidente della Regione Marsilio, ha ribadito il suo impegno personale e di tutto il Governo a depositare, in Consiglio dei Ministri, quanto prima, un disegno di legge volto a salvaguardare in via definitiva il Tribunale, la Procura di Sulmona e gli altri Uffici Giudiziari sub provinciali abruzzesi. In conseguenza di tale chiaro ed univoco impegno, ha inoltre garantito che sarà disposta una proroga tecnica sino al 1 gennaio 2027.È la prima volta che un Ministro di Giustizia esprime un intendimento così chiaro ed univoco, per la stabilizzazione dei 4 Tribunali non provinciali, in una sede istituzionale, durante un incontro ufficiale. È un risultato importante, per l’Ordine Forense, ma soprattutto per Sulmona e la nostra comunità”- Così in una nota Luca Tirabassi ( nella foto)dopo l’incontro di ieri con il Ministro Nordio