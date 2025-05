Catia Puglielli su Marane e Coesa

Sulmona,7 maggio-Ieri sera ho effettuato una visita agli abitanti delle Marane per comprendere meglio il loro problema con la discarica Cogesa e confermare l’impegno del nostro gruppo. Si tratta di un problema complesso che provoca un profondo disagio per chi vive in quelle ZONE. Già in passato ho avuto modo di seguire la vicenda sotto il profilo salute cercando di provare una correlazione tra tumori e rischio ambientale.

Il futuro sembra ancora più preoccupante e loro sono davvero sfiniti da questa situazione a tal punto che alcuni vorrebbero andare via.

Per un amministratore la salute dei cittadini è di primaria responsabilità. Concerteremo ogni soluzione possibile per restuire la serenità ai nostri concittadini.

Lo ha dichiarato Catia PUGLIELLI (Candidato Sindaco polo civico)