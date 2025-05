( Dibattito)- l’idea  della lista “Metamorfosi: perché non siglare un patto prelettorale per il bene di Sulmona

Sulmona,7maggio– La campagna elettorale di Sulmona si è infiammata “discutendo” si fa per dire, su argomenti piuttosto leggeri, accanendosi su problematiche di minore importanza.

Evidentemente i veri contenuti di un programma reale e solido sono meno importanti di scaramucce a distanza, tanto per distrarre l’opinione pubblica da argomenti più in teressanti e importanti.

Questo atteggiamento fa già capire, ed immaginare, la temperatura che nel primo Consiglio Comunale si prospetta esserci, durante il quale maggioranza e minoranza avranno da dibattere. Si discute e si bisticcia, ora, del nulla, figurarsi quando andranno prese decisioni di un certo peso su argomenti di responsabilità sociale ed economica; si leggerà e ascolteremo di un Consiglio Comunale caldo ma senza intesa.

Dopo 4 mesi intensi,passati a comporre Metamorfosi, si realizza, obbiettivamente, che qualcosa non va in questo paese; probabilmente la volontà di cambiare non è intrinseca, in modo reale, nelle corde politiche da dx a sx, altrimenti non si riesce a spiegare tanta leggerezza programmatica.

Ci Auguriamo che ci si renda conto che il Paese sprofonda e che almeno per i problemi urgenti, e quindi emergenziali, andrebbe siglato un accordo pre elettorale come patto di applicazioni in occasione del primo Consiglio Comunale come gesto di responsabilità per il bene comune.

Lista Metamorfosi,

Candidato Sindaco Nicola Di Ianni