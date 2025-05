Sulmona, venerdì convegno storico sulla lotta di Liberazione in Valle Peligna

Sulmona,6 maggio-Nell’ambito della ricorrenza dell’80 Anniversario della Liberazione, Venerdi 9 maggio, alle ore 16,00, presso la Sala Conferenze della Provincia di Via Mazara di Sulmona, si terrà il Convegno Storico sulla Lotta di Liberazione in Valle Peligna organizzato dallo SPI-CGIL Area Peligna e la Sezione ANPI Valle Peligna, con il Patrocinio della Provincia de L’Aquila.

Lo storico inglese Eric Hobsbawm ha scritto: Può l’umanità vivere senza ideali di libertà e giustizia o senza quelli che dedicano la vita al loro perseguimento? O forse senza il ricordo di chi vi si è dedicato nel ventesimo secolo?

Questa frase coglie perfettamente il senso e le ragioni più profonde che hanno indotto la Lega SPI e l’ANPI Area Peligna a programmare il Convegno.Innanzitutto per rivolgere doverosamente e prioritariamente un omaggio alla memoria degli uomini e delle donne di questo territorio che parteciparono attivamente alla Lotta di Liberazione, ai Caduti nelle file della Brigata Maiella, e tra questi ricordiamo per tutti Oscar Fuà, il più giovane tra i Patrioti della Brigata Maiella.

Per rivolgere altresì una particolare riconoscenza a tutti i combattenti Partigiani e Patrioti della Brigata Maiella che aderirono ad essa dal nostro territorio, ricordando per tutti Gilberto Malvestuto che ci ha lasciato qualche anno fa, una memoria storica del nostro territorio, insieme a tanti altri, che ricordiamo con estrema gratitudine.

Come SPI e ANPI, da sempre, riteniamo che la ricorrenza del 25 Aprile non può significare una rituale ricorrenza formale o burocratica, ma vivere l’Anniversario della riconquista della Libertà in questo Paese come un momento di riflessione e di approfondimento per cercare di aggiornare quegli ideali e quei valori che supportarono milioni di persone nella battaglia contro l’occupazione nazista e la sconfitta del fascismo.

Aggiornarli e riviverli in relazione alle problematiche e alla fase storica del momento, per trarre spunto da essi sul come affrontare e anche contrastare le tendenze negative che si vanno dispiegando nel mondo e intorno a noi, a tanti anni di pagina luminosa di storia, di riscatto e di speranza per un futuro migliore.

Per queste ragioni il Convegno si svilupperà su alcune tematiche principali che, per gli organizzatori, rappresentano gli elementi centrali, fondativi del moto resistenziale degli anni 1943/1945.

Innanzitutto sul contributo del movimento operaio, il cui ruolo fu fondamentale e decisivo per la caduta del fascismo con gli scioperi del ’43 e del ‘44 e poi quello insurrezionale del 45.

Il contributo e il ruolo avuto dalle donne, in passato è stato anche sottaciuto, messo in ombra rispetto a un’analisi storica prettamente maschile. Nello stesso tempo anche dare risalto al contributo che le varie comunità peligne, non solo Sulmona, hanno dato alla Lotta di Liberazione, attraverso la presenza anche di Bande isolate e il contributo di singole persone, singoli individui che si impegnarono mettendo anch’essi a repentaglio la propria vita.

“Incentrare la riflessione su tali tematiche- si legge in una nota- significa dimostrare che la Resistenza è stata una lotta di popolo, con il sacrificio di tante persone che combatterono per liberare la Patria dall’invasore e dal fascismo, ma che erano anche animati da uno spirito, da una prospettiva futuro di cambiamento, di realizzare una società più giusta, più uguale, più solidaristica.

Al Convegno daranno un contributo di riflessione e approfondimento storico i Professori Universitari e Ricercatori Mario Salzano e Edoardo Puglielli. Concluderà i lavori Antonio Iovito, Segretario Generale dello SPI-CGIL Abruzzo e Molise. Coordina i lavori il Giornalista e operatore culturale Ennio Bellucci.