Tribunali e istituti penitenziari, Nardella (M5S): l’uno non può prescindere dall’altro

Mauro Nardella

Sulmona,5 maggio– In questi mesi, soprattutto nell’ultimo periodo, non si fa che parlare, a giusta ragione direi, della sopravvivenza dei tribunali che definire minori è già in partenza, a mio modesto parere, sbagliato. Seppur l’aggettivo viene utilizzato per rapportarlo al territorio nel quale insiste il concetto di minorità lo stesso aggettivo non dovrebbe neanche essere pensato se a dover essere sottolineata è l’importanza che un palazzo di Giustizia riveste in un determinato contesto.

Così come sbagliato risulta essere il non evocare, ai fini della salvaguardia della sua permanenza in loco, la presenza di istituti di pena nello stesso territorio.

A parte qualcuno, una su tutte la senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo che ne ha appoggiato sempre la tesi, sono in pochi coloro i quali hanno, come da me sempre suggerito, strumentalizzato a sfavore della loro chiusura la presenza di carceri.

Eppure la coopresenza delle due istituzioni da sola dovrebbe fare capire che il privare quel dato territorio del Palazzo di Giustizia significherebbe una sola cosa e cioè portare avanti, come raccontava un noto spot pubblicitario in voga negli anni 70, la politica del cimabue( fare una cosa e sbagliarne due), un concetto opposto rispetto a quello che si vorrebbe perseguire.

Basterebbe tracciare i bilanci postumi all’eventuale scelta intrapresa per capire che non solo non si risparmierebbe un euro dalla loro chiusura ma verrebbero a moltiplicarsi i problemi per entrambe le realtà istituzionali.

Nel caso di Sulmona, dovesse accadere che il tribunale e la procura chiudano, lo sconquasso sarebbe servito considerato lo sguarnimento amministrativo che andrebbe a colpire il carcere cittadino.

Non pensare quindi al connubio carcere- tribunale per cercare di veder definita la salvaguardia di quest’ultimo sarebbe davvero un peccato.Così oggi in una nota Mauro Nardella, candidato comunali Sulmona M5S)