Elezioni amministrative: Tirabassi centrodestra coeso per il rilancio di Sulmona

Stamani la presentazione del programma della coalizione-

Sulmona,3 maggio– “Abbiamo idee chiare e senza ombre, la nostra è una coalizione ampia ma compatta, che mette in campo proposte credibili, concrete e innovative tese a creare opportunità di sviluppo e a ripristinare una migliore qualità della vita, facendo leva su una visione programmatica e politica che garantisca alla città governabilità e stabilità per i prossimi anni. Lavoriamo per Sulmona, battendoci per il mantenimento dei servizi e dei presidi, affinché possa essere saldo punto di riferimento per il territorio e polo attrattivo di assoluta eccellenza sul piano turistico e culturale. Lavoro, miglioramento della macchina ammistrativa, decoro urbano, riqualificazione delle infrastrutture comunali e strade, manutenzione aree verdi, sostegno alla disabilità e ai soggetti fragili, costante attenzione per le frazioni, per le famiglie e i giovani, per lo sviluppo sostenibile, per attrarre fondi pubblici, attivando una comunicazione diretta tra istituzione e cittadini, dando vita a consulte permanenti per il lavoro, con le imprese, le attività commerciali, le scuole, il mondo delll sport, associazioni e categorie professionali”. Sono questi i principali punti della proposta programmatica, illustrati questa mattina, nella sede del Comitato elettorale in Corso Ovidio, da Luca Tirabassi, candidato sindaco alle prossime competizioni comunali di Sulmona,sostenuto dalle forze politiche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e la lista civica “Sulmona al Centro”, unite dall’obiettivo di offrire alla città un’amministrazione solida, competente e vicina alle esigenze del territorio.

“L’obiettivo” continua Tirabassi è “migliorare la vita dei nostri cittadini, fornendo opportunità per i nostri giovani che vogliamo restino a Sulmona e siano il motore futuro di una città dal passato glorioso. “Lavoriamo per Sulmona” insieme, per creare opportunità di sviluppo, a vantaggio di nuove aziende, attirando investimenti che possono fruire delle agevolazioni della ZES unica, prestando attenzione anche a quelle esistenti, rendendo più agevole l’accesso e più veloce la definizione delle procedure amministrative, ad esempio snellendo, per quanto possibile, le pratiche necessarie per l’ avvio e l’ esercizio proficuo delle attività commerciali e produttive, così come per l’ occupazione del suolo pubblico. Dare impulso alle opere pubbliche esistenti e programmarne altre per creare processi virtuosi e sinergici tra pubblico e privato e incrementare i livelli occupazionali e l’indotto per la città è tra i nostri programmi. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando e sono scesi in campo con il cuore portando avanti questa programmazione. Stiamo conducendo la campagna elettorale ascoltando i cittadini, le problematiche, le esigenze e le proposte, andiamo avanti con coerenza, coraggio e determinazione, spinti dall’amore per la nostra Sulmona, che vogliamo torni ad essere una citta rispettata, attraente ed attrattiva come merita”.