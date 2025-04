Primavera dei libri: a Bugnara “ storie della nostra emigrazione”

Bugnara, panorama ( particolare)

Secondo appuntamento sabato 3 maggio per “La Primavera dei Libri” con le storie di chi ha lasciato l’Abruzzo. Un viaggio nella memoria dell’emigrazione con Geremia Mancini e Massimo Tardio



Bugnara,30 aprile-Prosegue la terza edizione della rassegna culturale “La Primavera dei libri – Bugnara 2025”, promossa dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”, con un secondo incontro dedicato al tema delle radici e dell’emigrazione.



L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025, alle ore 17:30, presso la Biblioteca “Nino Ruscitti” di Borgo San Vittorino. L’evento, dal titolo “Storie della nostra emigrazione”, rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le memorie e i percorsi di chi ha lasciato il territorio alla ricerca di nuove opportunità all’estero.



Dopo i saluti istituzionali del presidente del Centro Studi, Matteo Servilio, il pomeriggio vedrà gli interventi di due voci della ricerca sul tema dell’emigrazione abruzzese:





Geremia Mancini, presidente onorario dell’associazione “Ambasciatori della fame”, da anni impegnato nella riscoperta delle storie degli emigranti abruzzesi;

Massimo Tardio, della Fondazione Pascal D’Angelo, impegnato nella raccolta documentale e nella valorizzazione del poeta abruzzese simbolo dell’emigrazione negli Stati Uniti.

L’iniziativa ideata nell’ambito del Patto della lettura di Bugnara, rientra nel progetto nazionale “Il Maggio dei Libri” ed è realizzata con la collaborazione della Libreria Ubik di Sulmona, La Fondazione Pascal D’Angelo, l’Università della Libera Età di Sulmona e il Comune di Bugnara che ha ricevuto il riconoscimento di “Città che legge” per il triennio 2024-2026.