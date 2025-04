Domani 1 maggio: la Cgil si mobilita con eventi in tutto l’Abruzzo

Sulmona,30 aprile –“Dibattiti, convegni, incontri, feste: la Cgil si prepara a celebrare il Primo Maggio in Abruzzo. Iniziative di vario genere sono previste in tutta la regione. Obiettivo degli eventi è quello di celebrare il lavoro, con focus sui temi dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ampio spazio ai referendum dell’8 e 9 giugno prossimi.A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00, ci sarà un incontro con i cittadini, promosso dalla Cgil e dal coordinamento referendario. Il tema è “Verso il referendum dell’8 e 9 giugno – Uniti per un lavoro più sicuro e dignitoso. 5 sì per rilanciare il Paese”. Previsti, tra l’altro, musica live, dj set e la partecipazione di ‘Nduccio.

A Giulianova è stata promossa l’iniziativa “Uniti per un Lavoro Sicuro”. Il raduno è previsto alle 9:30 in via Matteotti, poi il corteo sfilerà fino a piazza della Libertà, con il comizio finale, alla presenza del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri.



A Luco dei Marsi si terrà l’iniziativa “8-9 giugno – Il voto è la nostra rivolta”. Appuntamento in piazza Umberto I, dalle ore 10:00. Presenti, tra gli altri, il senatore Michele Fina, Umberto Trasatti, Marilia Di Paolo, Francesco Marrelli della Cgil e il segretario generale nazionale Filt Cgil Stefano Malorgio. A L’Aquila, nella sala conferenze del Gran Sasso Science Institute, alle ore 10:30 si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze della “Stella al Merito del Lavoro”.



A Pescara, dalle 10:30, nella sala Tinozzi della Provincia, è previsto l’appuntamento con la 24esima edizione de “Il lavoratore ideale”, nell’ambito della quale verranno premiati 60 lavoratori meritevoli segnalati dalla Cgil e dagli altri sindacati. A Spoltore, nello Spazio Sociale, in via Di Marzio 4, si svolgerà il dibattito dal titolo “Gli invisibili. Morti sul lavoro”.



A Pineto l’evento “Primo Maggio 2025 – Per il lavoro e per la pace” ospiterà gli interventi del Segretario della Cgil Teramo Pancrazio Cordone e del Coordinatore della Uil Teramo Massimiliano Bravo



A Teramo, infine,oggi, mercoledì 30 aprile, ci sarà l’appuntamento con la 16esima edizione di “Aspettando il Primo Maggio”, a cura della Cgil e dell’Udu. Le iniziative prenderanno il via alle ore 17:00 al Parco Fluviale Davide De Carolis. Previsto l’appuntamento con L’Abruzzese Fuori Sede – Rime toscibili e rime sbauttite, a cui seguirà un “aperitivo sindacale”.