Scuola:per il V anno consecutivo lo Snals all’Aquila si conferma al primo posto

Maria Rosaria Lupi, seconda a sinistra con gli altri componenti dello Snals Abruzzo e Elvira Serafin

L’Aquila,28 aprile-– Nel capoluogo di regione, provincia compresa, per il quinto anno consecutivo, lo Snals si conferma il primo sindacato in assoluto. Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel mondo della scuola. Nella provincia dell’Aquila, lo Snals si è affermato nettamente, ottenendo il 40% dei voti con un totale di 2359 preferenze.

Per la quinta volta consecutiva, si è classificato come il 1° sindacato. Il segretario provinciale Maria Rosaria Lupi ha commentato: «Questo risultato è frutto di un intenso lavoro svolto da una squadra che ha saputo valorizzare la disponibilità dei colleghi candidati e guadagnare la fiducia dei votanti che hanno creduto nel nostro progetto di riforma e adeguamento dell’amministrazione scolastica alle trasformazioni della società. Lo Snals desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno offerto il loro sostegno, in particolare i sostenitori e i militanti che hanno contribuito con passione al successo della campagna elettorale. Nei prossimi giorni, cominceremo a realizzare gli impegni presi con i nostri elettori, lavorando con determinazione per il bene dell’intera comunità scolastica, al fine di costruire un futuro migliore per tutti».