Amministrative:’Alleanza verdi e sinistra’, ecco cosa vogliamo fare per la città e la nostra gente

Sulmona,28 aprile-Con legittima soddisfazione — quella che deve sempre accompagnare, senza mai appagare, l’impegno politico quando si raggiungono traguardi significativi — abbiamo presentato per primi, presso il Comune di Sulmona, la lista Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni amministrative.



Il nostro impegno è quello di portare all’interno dell’assise civica la realtà quotidiana degli abitanti della città e del circondario, in una fase storica che — dopo lo sviluppo dell’ultimo trentennio del secolo scorso — vede le aree interne della Regione segnate da fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione, nuova emigrazione di giovani altamente qualificati, insieme a una continua deindustrializzazione e a una forte crisi delle attività commerciali e dei servizi.

Consapevoli delle gravi difficoltà che si vivono, siamo decisi ad affrontarle con una politica che rivendichi il ruolo centrale di Sulmona e della Valle Peligna nella programmazione regionale, ispirata a una visione ecologica del territorio, alla giustizia sociale, alla trasparenza amministrativa e al rispetto delle norme, da praticare attraverso la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini.

La lista, espressione dell’unione tra Europa Verde, Sinistra Italiana e attivisti impegnati nella tutela dell’ambiente, pone al centro del proprio operato posizioni chiare, sulle quali chiederà il sostegno di un voto di rappresentanza politica.

Tra i temi principali: la ferma opposizione alla centrale SNAM, che sta devastando il nostro territorio, risultando inutile per il Paese e dannosa per l’intera Valle Peligna; il sostegno alle comunità energetiche e allo sviluppo delle fonti rinnovabili; la bonifica della gestione del COGESA ed un’inversione radicale della gestione, riconducendone la competenza operativa all’ambito originario, mediante l’esclusione dei rifiuti provenienti dall’Aquila e dai comuni del suo comprensorio, per preservare il territorio sulmonese dall’espansione della discarica; la riqualificazione della SACA; il mantenimento pienamente operativo del Tribunale, insediato a Sulmona fin dall’Unità d’Italia; la promozione di politiche che coniughino sviluppo sostenibile e qualità della vita, con particolare attenzione alla cura del verde pubblico; la difesa dei diritti sociali, a partire da una Sanità degna di un Paese civile, e dei diritti di libertà, con l’obiettivo di costruire una città moderna, inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro e tutti possano vivere con dignità e libertà.

Crediamo in una Sulmona “città-territorio” e in un’azione politica non chiusa in un angusto campanilismo, ma con uno sguardo ampio sull’intero comprensorio e sui comparti montani, attenta alle tematiche del lavoro e capace di restituire alla politica un ruolo centrale nelle vertenze industriali in corso.

Consideriamo prioritari l’inversione del calo demografico e il sostegno alle realtà innovative nate negli ultimi anni: paradossalmente, a fronte della costante decrescita della popolazione, Sulmona è la città, in Abruzzo, con il più alto indice di consumo di suolo. Il nostro obiettivo sarà quello del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Sulmona ha bisogno di un cambiamento profondo: di un’azione amministrativa trasparente e partecipata. Alleanza Verdi e Sinistra si candida a essere la forza motrice di questo rinnovamento.

Tra i punti qualificanti della nostra campagna elettorale vi sarà l’impegno costante per ricucire il rapporto tra politica e cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni: ragazze e ragazzi che desiderano vivere in una città più vicina ai propri sogni e alle proprie aspirazioni.

La lista è composta da esponenti provenienti da esperienze diverse: professionisti, lavoratori, rappresentanti del mondo ambientalista, culturale e dei diritti civili, tutti uniti dalla volontà di restituire alla politica il suo significato più autentico: quello di servizio alla comunità.

I candidati della lista:

Pizzola Mario Franco, detto “Mario”

Colangelo Claudia

Colaizzo Orlando

Di Berardo Desdemona, detta “Ennia”

Frittella Daniela

Fusto Floriana

Gatta Silverio

Gerosolimo Isabella

Marcovecchio Luigi

Natale Anna

Pepe Elena

Porcaro Domenicangelo

Benzi Simone

Ricci Antonio

Vincenzi Francesca

Vitullo Giorgia