Sulmona, la campagna elettorale entra ora nel vivo

Sulmona,26 aprile- A mezzogiorno secondo regole precise e rigorose sono scattati i termini per la presentazione delle liste che intendono concorrere all’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Sulmona fissato per il prossimo 25 e 26 maggio ed in caso di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno.

Sono quattro i candidati sindaci,15 le liste in campo e soprattutto e 232 ( il numero preciso si conoscerà in serata) gli aspiranti consiglieri. Resta da aspettare però che la competente Commissione elettorale esaurisca nelle prossime ore il proprio lavoro di verifica Forse già fra qualche ora si potrebbe avere il quadro completo di candidati e liste che parteciperanno alla competizione. Poi tutto sarà più’ chiaro e si potrà partire davvero

Candidato sindaco Angelo Figorilli ( centrosinistra)

Partito Democratico

Diego Bucci, Enza Giannantonio, Alessandro Bonitatibus, Valerio Chiarelli, Carlotta Cirilli, Wilma Climaco, Salvatore Di Cesare, Claudio Febbo, Angelo Federico, Cristiano Gerosolimo, Stefano Goti, Ornella La Civita, Antonella La Gatta, Federico Nuccetelli, Ena Ranalli, Maria Sequino.

Alleanza Verdi Sinistra

Mario Pizzola, Claudia Colangelo, Orlando Colaizzo, Desdemona (detta Ennia) Di Berardo, Daniela Frittella, Floriana Fusto, Silverio Gatta, Isabella Gerosolimo, Luigi Marcovecchio, Anna Natale, Elena Pepe, Domenicangelo Porcaro, Simone Benzi, Antonio Ricci, Francesca Vincenzi, Giorgia Vitullo.

Sulmona Città Futura

Carlo Alicandri Ciufelli, ⁠⁠Alessandra Allegretti, Alberto Avallone, ⁠⁠Mariana Bortos, ⁠⁠Francesco D’Ascenzo, Lucio Di Cicco, ⁠⁠Antonio Di Fonso, Katia Di Marzio, ⁠⁠Augusto Fidanza, Ferdinando Lucantoni, ⁠⁠Italia Gualtieri, Veronica Pacella, Francesco Perrotta, Antonio Susi, Mattia Ciotti, Antonella Fiordi.

Movimento 5 Stelle

Attilio D’Andrea, Marinella Bezzu, Angelo D’Aloisio, Melania Colantonio, Pasquale Iannone, Cinzia Di Martino, Jacopo Lupi, Mauro Nardella, Manuela Maria Susi, Francesco Pietropaoli, Angela Maria Verrocchi, Maurizio Colò, Gaia Valentini, Luigi Mazzara.

Sbic

Catia Di Nisio, Maurizio Balassone, Cristiana Sardellone, Matteo Puglielli, Carla La Civita, Luca Balassone, Berta Gambina, Angelo Andreotti, Laura Cangialosi, Giancarlo Quaglione, Sara Ventresca, Amico Sciullo, Elena Gaita.

Candidato sindaco Luca Tirabassi ( centrodestra)

Fratelli d’Italia

Enzo Battaglini, Fidio Bianchi, Mirko Cicchinelli, Emanuela Cosentino, Mario D’Angelo, Vincenzo Di Cesare, Rosella D’Angelo, Elia Dora Di Ciano, Marco Di Gregorio Zitella, Valentina Gerosolimo, Daniela Grandi, Maria Assunta Iommi, Letizia La Porta, Stefania Paolini, Claudia Recchione, Ernesto Zuffada.

Forza Italia

Vittoria Capozzi, Francesco D’Antuono, Roberto Antonio Gentile, Goffredo Giannandrea, Sara Ieluzzi, Federica La Porta, Alessandro Natale, Gaetano Rocco Pagone, Italismer Giolian Prada, Lorenzo Presutti, Costantino Quattrocchi, Mauro Ranalli, Antonio Rante, Diletta Maria Speranza, Luisa Taglieri, Alfonso Tirimacco.

UDC

Alessandro Canzano, Maria Colangelo, Simone Cupelli, Mike De Collibus, Anna Della Sabina, Tiziana De Stephanis, Davide Di Febbo, Sara Di Matteo, Matteo Di Muzio, Ernesto Florio, Daniela Giammarco, Alberto Grassi, Fabrizio La Cioppa, Pasquale Pagliafora, Alessandro Rotolo, Francesca Savino.

Lega

Annamaria Alberigo, Samuele Basile, Maurizio Caramanico, Mariagrazia Centofanti, Roberto Civitareale, Carla Collesi, Cinzia Letizia D’Amico, Alberto Di Giandomenico, Claudio Fontana, Emidio Mancini, Imelda Pasquale, Franco Ruggiero, Melissa Saccoccia, Paolo Salutari, Roberta Salvati, Angelo Silveri.

Noi Moderati

Gianluca Giammarco, Filiberto Mercantini, Gianni Mariotti, Franco Di Rocco, Rossella Piccoli, Fabio Di Censo, Daniela Zavarella, Angelo D’Agostino, Gilda Romito, Raimondo Onesta, Andrea Di Meo, Vanessa Presutti, Maria Elena Cicci, Jessica Tessicini, Lorenzo Guerra, Donato Biffi.

Sulmona al Centro

Ugo Crisi, Luigi Santilli, Luciano Marinucci, Nunzio Giovannelli, Alessandro Ciuffini, Germano Sgreccia, Simona Fusco, Giovanni Di Tommaso, Antonietta Santavenere, Michele Lancia, Agostino Tommasetti, Fabrizio Paolini, Annarita Paolini, Loredana Ingani, Luigina Spacone, Valentina Iunco.

Candidato sindaco Catia Puglielli

Convenzione Democratica

Angelo Amori, Ilaria Bertoldi, Annalisa Chiarelli, Ezio Dante, Alessio Di Masci, Concetta Indennitade (detta Tina), Marcello Giallorenzo, Silvia Iafolla, Cristian Marinucci, Vincenzo Mastropasqua, Loredana Pacella, Stefano Pezzella, Teresa Salvatore, Mauro Tirimacco, Osvaldo Tullio, Luca Verrocchi

La Sulmona che vogliamo

Luca Cafarelli, Teresa Costantino, Carlo Di Giacomo, Luigi Di Donato, Michele Di Francesco, Giovanni Galiardi, Rita Grilli, Roberto La Civita, Tamara La Civita, Emilio Moscone, Anselmo Orfanelli, Ivana Fronzone, Annavera Pizzoferrato

Puglielli sindaco

Luigi Ciccarelli, Giovanni Crisante, Giulia Cristofani, Enzo D’Angelo, Giuseppe Di Cosmo, Lorenzo Di Genova, Orlando Di Liscio (detto Renatino), Lorenzo Di Padova, Debora Forgione, Antonio Daniele La Morticella, Valentina Leonarduzzi, Cristiana Mascioci, Anastasia Pace, Mauro Pugliatti, Barbara Saraceno, Rosaria Tessitore.

Metamorfosi ( Nicola di Ianni sindaco)–

Venanzio De Panfilis, Valentina Di Benedetto, Ada Di Ianni, Sami Ben Hamida, Diego Mastropasqua, Francesco Santangelo, Federico Fieramosca, Cristian Restaino, Salvatore Restaino, Daniela Gizzi, Velia Iafolla, Michael Carpanzano, Concettina Romano, Alessandro Pagliaro, Damiano Centofanti, Annagiulia Ciancone.