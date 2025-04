Scherma: al campionato interregionale, qualificazione per tutti gli atleti peligni.

Sulmona, 25 aprile– Si è conclusa la prima giornata di competizioni sulle pedane della palestra Gymnasium Club Scherma Sulmona. Incetta di premi e qualificazione per tutti gli atleti peligni iscritti alle gare, alle nazionali, che si terranno a Riccione il 9 e 10 e il 16 e 17 maggio.

Le gare,inizialmente previste per domani 26 aprile, continueranno domenica 27, rinviate per rispetto del lutto nazionale previsto per i funerali di Papa Bergoglio.

Ad accedere ai campionati nazionali sono:I Cadetti Paolo di Rocco e Lorenzo Casciola; le caddette Ilaria Calò e Giada Scudieri. Nella categoria Giovani, Filippo Calò e Ludovica Bucciferri e di nuovo Ilaria Calò e Giada Scudieri.

Grande la soddisfazione di Quintino Moca presidente della Gymnasium per i risultati raggiunti dalla sua società che, in pratica, si qualifica in tutte le categorie con tutti gli atleti iscritti. (b.z.)