Tragedia stamani a Lanciano durante la manifestazione per il 25 aprile:un auto finisce in mezzo al corteo. Bilancio: un morto e due feriti

Lanciano, 25 aprile-Tragedia stamani a Lanciano durante le manifestazioni per il 25 aprile. Un’auto guidata da un signore di 80 anni è piombata sulla folla del corteo organizzato dall’Anpi .

Il bilancio è pesante con un uomo di 81 anni travolto e ucciso sul colpo dalla vettura impazzita e due donne che hanno riportato ferite e sono state trasportate subito in Ospedale per i controlli necessari.

Non si conoscono ancora le cause precise anche se polizia e Carabinieri stanno effettuando tutti i controlli e le verifiche del caso ma molto probabilmente potrebbe essere stato un malore che ha colpito l’anziano alla guida della vettura che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo che è finito prima contro una vettura in sosta e poi in mezzo al corteo