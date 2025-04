Tribunali minori: il prossimo 7 maggio Ministro Nordio riceverà delegazione abruzzese

Sulmona,24 aprile- Accogliendo la richiesta formulata dal Coordinamento per la salvaguardia dei Tribunali abruzzesi sub provinciali, su apposita proposta avanzata dall’ Ordine Forense di Sulmona ed anticipata dal sottoscritto nell’assemblea degli Avvocati tenutasi lo scorso 26 marzo, il Ministro Carlo Nordio ci riceverà a Roma il 7 maggio p v.

Lo annuncia oggi in una nota l’avv. Luca Tirabassi Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona

“Sarà occasione propizia- spiega Tirabassi- per ascoltare dalla voce del Ministro di Giustizia gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei provvedimenti in procinto di essere formalizzati dal Governo per la definitiva stabilizzazione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Sulmona e degli altri omologhi uffici giudiziari abruzzesi non provinciali.

Non mancheremo, in quella sede, di prospettare l’adozione, possibilmente prima della pausa estiva, di una conseguente proroga “tecnica” funzionale alla serena programmazione delle udienze oltre il 1 gennaio 2026”.