Governo: Renzi, Documento finanza e’ tributo a stupidita’ naturale

Roma, 24 apr – Il Documento di finanza pubblica (Dfp) 2025 “dimostra che l’Italia agli occhi del governo e della maggioranza e’ totalmente diversa dalla realta’ dei fatti”, ha esordito il leader di Italia viva, senatore Matteo Renzi, nel suo intervento in Aula sul Documento di finanza pubblica (Dfp) 2025. A fine 2024 la presidente del Consiglio “Meloni dice ‘saremo il primo Paese per crescita in Europa, la Spagna cresce quattro volte piu’ di noi e la definiamo una vittoria”, ha aggiunto per poi elencare come “dimezziamo le previsioni crescita” il “debito pubblico tra il ’24 e il ’23 cresce rispetto al Pil” e “cresce la pressione fiscale” quindi la differenza e’ “come lo ordini su internet e come ti arriva a casa”.

Per Renzi ,come riferisce Agenzia Nova, “il dramma e’ che da 25 mesi la produzione industriale di questo Paese e’ in terreno negativo, e’ un disastro per la nostra economia”. E ancora l’ex premier ha ricordato che “Meloni ha detto che avrebbe nazionalizzato infrastrutture”, in realta’ “avete dato a un importante fondo americano la rete Telecom” e poi “avevate detto che eravate contro le privatizzazioni e avete venduto anche Telecom Sparkle”, infine, ha continuato Renzi, “parlavate contro l’utilizzo pubblico del potere nella gestione del credito e avete fatto uno scandalo che si chiama Golden power su UniCredit”. L’ex premier ha quindi concluso: “Parlate di Intelligenza artificiale? Questo Documento e’ un tributo alla stupidita’ naturale”.