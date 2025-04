Cavallari ( Abruzzo Insieme) sul caro bollette: chiesto impegno al governo regionale per aiutare gli abruzzesi 

L’Aquila, 24 aprile- “Migliaia di abruzzesi stanno sperimentando sulla loro pelle gli effetti del caro bollette. Sono tante le persone che stanno avendo difficoltà a fronteggiare gli aumenti dei costi di luce e gas ; per questo ho deciso di richiedere al Governo Regionale l’impegno a disporre nuovi ed ulteriori aiuti economici, oltre quelli previsti nel recente D.Lgs. del Governo Meloni, in favore di quelle famiglie con soglie reddituali basse”.

Così in una nota il Consigliere Regionale del Gruppo Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari, che ha illustrato scopi e obiettivi della risoluzione, che lo vede come primo firmatario, avente come obiettivo forme di contrato agli aumenti dei costi dell’energia e che sarà discussa e votata nella prossima seduta della quinta commissione consiliare, prevista per il prossimo 29 aprile.

“ La risoluzione” continua il capogruppo di Abruzzo Insieme “che ha già trovato la condivisione di massima dei commissari di maggioranza, dovrà ricevere le necessarie coperture economiche. Auspico che ci sia la disponibilità, ma soprattutto la volontà, da parte dell’esecutivo regionale, di dare un concreto aiuto alle famiglie abruzzesi perché è evidente che in un momento così delicato, ogni contributo e forma di supporto alla spesa fa la differenza.