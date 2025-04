Sulmona: le storiche locandine del Teatro Caniglia donate al Comune dalla famiglia Speranza

Sulmona,23 aprile- Questa mattina alla presenza del Segretario Generale del Comune di Sulmona Dott.ssa Giovanna Di Cristofano e della dirigente del 1° Settore Avv. Maurizia Di Massa e degli eredi dell’Avvocato Pasquale Speranza: Enrica, Carlo e Serafino, è stato sottoscritto l’atto di donazione al Comune di Sulmona della collezione privata delle locandine storiche del Teatro Caniglia, di proprietà della famiglia Speranza.

Nell’atto viene espressamente sottolineato che l’ Avvocato Pasquale Speranza è stato non solo grande appassionato di Teatro ma socio fondatore e Presidente del Teatro Club Sulmona – associazione nata a Sulmona nel 1959 ed operante con ETI ed ATAM a tutto il 2007 per l’organizzazione del cartellone teatrale sulmonese -, a cui si deve, tra l’altro l’iniziativa dell’Istituzione del “Premio Nazionale Maschera D’Oro” e del “Festival Nazionale dell’Operetta”, che ha svolto la propria attività anche per il Comune di Sulmona per quasi un cinquantennio;

Avv.Pasquale Speranza

La collezione viene donata al Comune di Sulmona dagli eredi Speranza affinché la stessa sia esposta nel Teatro, a pregio ed ornamento permanente di esso, in favore della Cittadinanza sulmonese e per valorizzare il percorso di conoscenza sia dello spettatore teatrale che del visitatore.

Le locandine del Teatro Comunale Maria Caniglia rappresentano pezzi di storia della Cultura della nostra Città, una testimonianza tangibile della decennale prestigiosa attività teatrale che ha visto sul palcoscenico personaggi di grande talento di fama nazionale ed internazionale.

Domenica 27 aprile, alle ore 10:00 nel Foyer del Teatro avrà luogo una cerimonia durante la quale la collezione verrà presentata al pubblico ricordando la figura dell’Avvocato Pasquale Speranza. Inoltre, sarà inaugurata una targa in ottone che ricorderà la provenienza privata e l’atto di donazione delle locandine con la dicitura “Collezione dell’Avvocato Pasquale Speranza”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione PON ALUMNI di Sulmona con il patrocinio del Comune di Sulmona.